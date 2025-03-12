Promoções na App Store: MultiFlow, Overboard!, Dozer e mais!

Nesta quarta-feira, economize com a nossa seleção de promoções na App Store!
MultiFlow, criado por Curtis Duggan, é uma mistura de aplicativo educacional com jogo para você, que é fã de matemática.
A proposta do jogo é simples: cabe a você responder o resultado de multiplicações — mas de forma rápida, bem rápida! Desenvolva sua habilidade e divirta-se ao mesmo tempo com um aplicativo para todas as idades.
Aproveite a oferta e boa multiplicação! ✖️
Abaixo outros apps/jogos que, juntos, somam mais de R$70 em descontos:
Jogos
Jogo de investigação.
Jogo de estratégia.
Jogo de palavras.
Aplicativos
Alarmes por localização.
Aplicativo educacional.
Utilitário para eclipses lunares e solares.
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️