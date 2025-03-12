Promoções na App Store: MultiFlow, Overboard!, Dozer e mais!

Nesta quarta-feira, economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

MultiFlow, criado por Curtis Duggan, é uma mistura de aplicativo educacional com jogo para você, que é fã de matemática.

A proposta do jogo é simples: cabe a você responder o resultado de multiplicações — mas de forma rápida, bem rápida! Desenvolva sua habilidade e divirta-se ao mesmo tempo com um aplicativo para todas as idades.

Aproveite a oferta e boa multiplicação! ✖️

Abaixo outros apps/jogos que, juntos, somam mais de R$70 em descontos:

Jogos

Jogo de investigação.

Jogo de estratégia.

Jogo de palavras.

Aplicativos

Alarmes por localização.

Aplicativo educacional.

Utilitário para eclipses lunares e solares.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️