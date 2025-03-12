Navegue

Steady é um app de exercícios minimalista e sem distrações

Douglas Nascimento
12/03/2025 • 13:05
Steady

Cansado de aplicativos de exercícios repletos de distrações e recursos sociais que podem acabar tirando o foco em relação às atividades? Pois o Steady, do desenvolvedor brasileiro Rafael Proença, tem como objetivo justamente focar no que importa.

Com uma abordagem que prioriza privacidade, simplicidade e foco, o aplicativo é um rastreador de atividades bem minimalista, projetado exclusivamente para dispositivos da Apple, o qual oferece uma experiência sem feeds sociais, anúncios, comparações ou notificações irrelevantes.

Contando com um sistema inteligente de progressão de carga, o app armazena os dados dos usuários diretamente no dispositivo (ou no iCloud), suportando também outros recursos populares nos sistemas da Maçã — como as Atividades ao Vivo (Live Activities) e a Ilha Dinâmica (Dynamic Island).

Steady
Steady
Steady

Permitindo criar e personalizar suas próprias rotinas de exercícios, o app também promete oferecer todos os recursos essenciais para o rastreamento de treinos em sua versão gratuita — embora também conte com uma versão Pro, com um preço acessível.

Com recomendações de sobrecarga progressiva automática, programas de treinamento diferenciais, insights e estatísticas avançadas, a versão paga pode ser assinada por R$70 anuais (com teste grátis de dois meses) ou adquirida por meio de uma compra vitalícia de R$150.

Outro destaque interessante é que o Steady está disponível completamente em português e inglês — com suporte ao espanhol e ao francês prometido para breve.

