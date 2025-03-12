Suposto HomePod com tela só chegará após a WWDC25, diz Kuo

A Apple decidiu “adiar” o lançamento do seu aguardado novo dispositivo de casa inteligente, conhecido provisoriamente como “HomePad” (ou seja, um HomePod com tela à la iPad), para depois da WWDC25. A informação vem do analista Ming-Chi Kuo.

O atraso, inicialmente atribuído a dificuldades no desenvolvimento da “nova” Siri com inteligência artificial, agora também estaria relacionado à necessidade de alinhar a interface do dispositivo com a suposta grande reformulação do iOS/iPadOS 19 e macOS 16.

Em um post recente no X (antigo Twitter), Kuo explicou que a produção em massa do dispositivo teria sido adiada do primeiro para o terceiro trimestre deste ano.

Three months ago, I predicted that mass production of the new display-equipped HomePod would slip from 1Q25 to 3Q25 (after WWDC) due to software development issues. Beyond Apple Intelligence, the issues also involve ensuring the HomePod’s interface aligns with new OS updates… https://t.co/wg4EazzTW3 — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 12, 2025 Há três meses, previ que a produção em massa do novo HomePod com display seria adiada do 1T25 para o 3T25 (após a WWDC) devido a problemas no desenvolvimento de software. Além da Apple Intelligence, os desafios também envolvem garantir que a interface do HomePod esteja alinhada com as atualizações do novo sistema operacional (como o iOS 19), que será lançado para outros dispositivos no 2S25. Esse alinhamento é essencial para a integração perfeita dos novos produtos ao ecossistema da Apple.

Segundo ele, o problema não está no hardware, mas no software. Além dos desafios com a Siri, a Apple quer garantir que a interface do “HomePad” esteja em sintonia com as atualizações do iOS 19 e dos outros sistemas operacionais a serem lançados.

Conforme dizem os rumores, o novo gadget deverá vir com uma tela de 6 a 7 polegadas, o chip A18 e funções que vão desde o controle de dispositivos de casa inteligente até chamadas de FaceTime e outras novas funções.

Há também rumores de que ele possa funcionar como um sistema de segurança, integrado a uma câmera que a Apple planeja lançar em 2026. Kuo estima que as primeiras unidades começarão a ser enviadas no final deste ano, com as vendas anuais podendo chegar a 1 milhão se o dispositivo for bem recebido pelo mercado.

Atrasos têm sido frequentes…

Além do atraso nos recursos da Siri — previstos agora para “o próximo ano” —, a empresa estaria trabalhando, como dissemos, em uma grande reformulação dos seus sistemas operacionais. Essa atualização poderá trazer elementos inspirados no visionOS, como ícones circulares e mais transparência.

Enquanto isso, outras fontes de peso, como Mark Gurman, da Bloomberg, acreditavam que o HomePod com tela seria lançado já neste mês. No entanto, o cronograma vem sendo ajustado diversas vezes.

O jornalista, inclusive, contestou Kuo e afirmou que os motivos apontados pelo analista não seriam os responsáveis pelo atraso do “HomePad” — sem, no entanto, entrar em detalhes sobre os reais motivos.

That’s not why it’s delayed at all — Mark Gurman (@markgurman) March 12, 2025

Não é por isso que está atrasado.

Agora, a previsão mais recente é que o dispositivo seja lançado junto ou logo após os “iPhones 17”, em setembro/outubro deste ano. Só que, neste caso, a Apple provavelmente deverá dar mais destaque ao “iPhone 17 Air/Slim”, esperado novo modelo ultrafino do smartphone.

Esse adiamento poderá custar caro, afinal, esse tempo extra pode dar uma vantagem para concorrentes como a Amazon, que recentemente anunciou a atualização Alexa+ com recursos de IA mais avançados.

Enquanto a gigante se prepara para a WWDC25, na qual os novos sistemas serão anunciados, a expectativa é que ela revele mais detalhes sobre o futuro do seu ecossistema de casa inteligente.

