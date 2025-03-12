Suposto HomePod com tela só chegará após a WWDC25, diz Kuo

A Apple decidiu “adiar” o lançamento do seu aguardado novo dispositivo de casa inteligente, conhecido provisoriamente como “HomePad” (ou seja, um HomePod com tela à la iPad), para depois da WWDC25. A informação vem do analista Ming-Chi Kuo.
O atraso, inicialmente atribuído a dificuldades no desenvolvimento da “nova” Siri com inteligência artificial, agora também estaria relacionado à necessidade de alinhar a interface do dispositivo com a suposta grande reformulação do iOS/iPadOS 19 e macOS 16.
Em um post recente no X (antigo Twitter), Kuo explicou que a produção em massa do dispositivo teria sido adiada do primeiro para o terceiro trimestre deste ano.
Segundo ele, o problema não está no hardware, mas no software. Além dos desafios com a Siri, a Apple quer garantir que a interface do “HomePad” esteja em sintonia com as atualizações do iOS 19 e dos outros sistemas operacionais a serem lançados.
Conforme dizem os rumores, o novo gadget deverá vir com uma tela de 6 a 7 polegadas, o chip A18 e funções que vão desde o controle de dispositivos de casa inteligente até chamadas de FaceTime e outras novas funções.
Há também rumores de que ele possa funcionar como um sistema de segurança, integrado a uma câmera que a Apple planeja lançar em 2026. Kuo estima que as primeiras unidades começarão a ser enviadas no final deste ano, com as vendas anuais podendo chegar a 1 milhão se o dispositivo for bem recebido pelo mercado.
Atrasos têm sido frequentes…
Além do atraso nos recursos da Siri — previstos agora para “o próximo ano” —, a empresa estaria trabalhando, como dissemos, em uma grande reformulação dos seus sistemas operacionais. Essa atualização poderá trazer elementos inspirados no visionOS, como ícones circulares e mais transparência.
Enquanto isso, outras fontes de peso, como Mark Gurman, da Bloomberg, acreditavam que o HomePod com tela seria lançado já neste mês. No entanto, o cronograma vem sendo ajustado diversas vezes.
O jornalista, inclusive, contestou Kuo e afirmou que os motivos apontados pelo analista não seriam os responsáveis pelo atraso do “HomePad” — sem, no entanto, entrar em detalhes sobre os reais motivos.
That’s not why it’s delayed at all— Mark Gurman (@markgurman) March 12, 2025
Agora, a previsão mais recente é que o dispositivo seja lançado junto ou logo após os “iPhones 17”, em setembro/outubro deste ano. Só que, neste caso, a Apple provavelmente deverá dar mais destaque ao “iPhone 17 Air/Slim”, esperado novo modelo ultrafino do smartphone.
Esse adiamento poderá custar caro, afinal, esse tempo extra pode dar uma vantagem para concorrentes como a Amazon, que recentemente anunciou a atualização Alexa+ com recursos de IA mais avançados.
Enquanto a gigante se prepara para a WWDC25, na qual os novos sistemas serão anunciados, a expectativa é que ela revele mais detalhes sobre o futuro do seu ecossistema de casa inteligente.
