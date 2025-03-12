Navegue

Vídeo: unboxing + hands-on do MacBook Air (M4) na cor azul-céu!

Rafael Fischmann
12/03/2025 • 13:21
Leitura de 1 minuto

Há exatamente uma semana, a Apple apresentou os MacBooks Air de 13 e 15 polegadas com chip M4 — junto de vários outros anúncios, como um novo Mac Studio, um novo iPad de entrada com chip A16 e novos iPads Air com chip M3.

Pois nós já pusemos as mãos num MacBook Air (M4), obviamente em sua nova cor azul-céu (sky blue), e trazemos-lhes agora um vídeo completo de unboxing + hands-on dessa máquina:

YouTube video
Além da nova cor e do chip, é claro, os Airs agora têm mais opções de memória unificada, uma câmera Palco Central (Center Stage) de 12 megapixels e suporte a dois monitores 6K externos conectados junto à tela do laptop em si.

E aí, quem vai num desses? 😃

Apoio: Holafly

Este vídeo teve o apoio da Holafly, para você ficar bem conectado onde quer que vá. Os planos da Holafly cobrem mais de 200 destinos ao redor do mundo, com dados ilimitados, sem cobrança de roaming, instalação fácil e o melhor: você mesmo escolhe o número de dias exato do seu plano! Com o cupom MACMAGAZINE, você ainda obtém 5% de desconto em qualquer plano deles. 😊

MacBooks Air de 13
Comprar MacBooks Air de 13″ e 15″ de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10
Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x
Cor: azul-céu, prateado, meia-noite ou estelar
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB ou 32GB
Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
Adaptador de energia: 30W, 35W (duas portas) ou 70W

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
