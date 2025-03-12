Vídeo: unboxing + hands-on do MacBook Air (M4) na cor azul-céu!

Há exatamente uma semana, a Apple apresentou os MacBooks Air de 13 e 15 polegadas com chip M4 — junto de vários outros anúncios, como um novo Mac Studio, um novo iPad de entrada com chip A16 e novos iPads Air com chip M3.

Pois nós já pusemos as mãos num MacBook Air (M4), obviamente em sua nova cor azul-céu (sky blue), e trazemos-lhes agora um vídeo completo de unboxing + hands-on dessa máquina:

Além da nova cor e do chip, é claro, os Airs agora têm mais opções de memória unificada, uma câmera Palco Central (Center Stage) de 12 megapixels e suporte a dois monitores 6K externos conectados junto à tela do laptop em si.

E aí, quem vai num desses? 😃

