Leitura de 2 minuto

AirPods deverão ganhar tradução em tempo real ainda neste ano, aposta Gurman

Yan Avelino
13/03/2025 • 17:49
Hadrian / Shutterstock.com
Mulher utilizando os AirPods Pro

A Apple estaria desenvolvendo um novo recurso para os AirPods que promete facilitar a comunicação entre pessoas que falam idiomas diferentes. As informações foram publicadas na tarde de hoje pelo jornalista Mark Gurman, da Bloomberg.

Fontes próximas ao assunto contaram que os fones da Maçã deverão ganhar o recurso de tradução em tempo real (live-translate) em uma atualização de software, ainda este ano — estando atrelada ao iOS 19, segundo Gurman.

A ideia é bem simples: imagine que você está conversando com alguém que só fala inglês, mas você só entende português. O iPhone vai traduzir o que a outra pessoa está dizendo e mandar a tradução direto para os seus AirPods, em português.

Simultaneamente, o que você fala em português será traduzido para o inglês e reproduzido pelo iPhone. Parece coisa de filme de ficção científica, mas a Maçã quer trazer essa experiência para o dia a dia das pessoas.

Embora rivais — como os Google Pixel Buds, por exemplo — já ofereçam funções parecidas há alguns anos, a Apple está dando um passo importante ao integrar essa tecnologia em seu ecossistema.

Desde 2020, vale lembrar, a empresa tem o app Traduzir (Translate), mas agora a ideia é levar essa praticidade diretamente aos AirPods. Ainda segundo Gurman, a Apple estaria aprimorando a sua tecnologia de tradução no iOS 19, indo além do recurso dos AirPods.

Essa novidade faz parte de uma “grande reformulação” que a empresa está preparando para este ano. Nesta semana, vale lembrar, Gurman disse que a companhia planeja a maior atualização do iOS até hoje, além de um redesign do macOS.

Novidades implementadas via software

Como bem sabemos, a Apple está criando o costume de adicionar novas funções aos AirPods por meio de atualizações de software — de modo que consumidores não precisam adquirir um modelo novo. No ano passado, por exemplo, a empresa lançou funções relacionadas à saúde auditiva nos AirPods Pro 2, como testes de audição e recursos de auxílio auditivo que dispensam consultas médicas.

Antes, porém, ela já havia implementado recursos como Áudio Adaptativo, Detecção de Conversa e mais.

Novos fones vindo por aí

Além das atualizações de software, a Apple também estaria trabalhando em novos modelos de AirPods. Entre eles, estão os “AirPods Pro 3”, os quais além de um sensor de batimentos cardíacos, poderá ter câmeras embutidas as quais usarão inteligência artificial para analisar o ambiente ao redor.

Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
