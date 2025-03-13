Navegue

Apple Music Classical agora pode ser acessado também pela web

Luiz Gustavo Ribeiro
13/03/2025 • 14:16

Lançado há quase dois anos, o Apple Music Classical estava disponível somente a partir do seu aplicativo — até agora. Hoje, a empresa disponibilizou o serviço de música clássica também pela web, permitindo que usuários tenham outra maneira de acessá-lo em desktops — o que é ótimo, considerando que ele ainda não tem uma versão para Mac.

Para comemorar a novidade, a Apple garantiu o lançamento de uma das instituições mais respeitadas da música clássica, a Orquestra de Cleveland — que, sob a direção de Franz Welser-Möst, gravou novas interpretações da Sinfonia nº 2 de Julius Eastman e da Sinfonia nº 2 de Tchaikovsky, disponíveis exclusivamente no Apple Music Classical por seis semanas, segundo o Cult of Mac.

Mais acessível do que nunca, apresentamos o Apple Music Classical na web: apple.co/ClassicalW

A expansão é um marco significativo para o serviço, que ao longo do tempo se expandiu para dispositivos com Android, iPad e CarPlay com suporte à Siri.

O Apple Music Classical continua a inovar e expandir sua missão de levar grandes músicos e suas gravações para os amantes da música ao redor do mundo, tudo em um aplicativo. Agora que o aplicativo está disponível pela web, o catálogo da Apple Music Classical de mais de 5 milhões de faixas e 50 milhões de pontos de dados está agora disponível para aqueles que usam principalmente seus desktops para ouvir música.

Anjali Malhotra, diretora global do Apple Music Classical.

Para usuários do ecossistema da Maçã, a expansão na web representa outra facilidade para acessar o crescente portfólio de serviços da companhia. Vale notar que os assinantes do Apple Music podem acessar o Apple Music Classical sem custo adicional.

Dito isso, é possível começar a explorar o serviço na web visitando a página oficial com suas credenciais do Apple Music (ou seja, sua Conta Apple).

O Apple Music Classical é um app de streaming de música criado para oferecer uma experiência de áudio que amantes de música clássica merecem. Com o Apple Music Classical, quem assina o Apple Music (R$11,90/mês na assinatura Universitária, R$21,90/mês na Individual e R$34,90/mês na Familiar) pode encontrar com facilidade qualquer gravação no maior catálogo de música clássica do mundo (5 milhões de faixas) com a melhor qualidade sonora disponível (áudio Lossless de até 24 bits/192 kHz), incluindo Áudio Espacial imersivo — tudo isso com busca e interface desenvolvidas para músicas clássicas.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
