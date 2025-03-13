Navegue

Apple TV+: estrelado por Brad Pitt, "F1" ganha primeiro trailer
Yan Avelino
13/03/2025 • 16:27
Leitura de 2 minuto

A espera acabou! Depois de liberar inúmeros teasers, o Apple TV+ divulgou, agora há pouco, o primeiro trailer oficial de “F1”, filme que promete levar a adrenalina das pistas para as telonas.

Estrelado por Brad Pitt, o longa-metragem tem direção de Joseph Kosinski (“Top Gun: Maverick”) e é uma das produções mais aguardadas do ano, especialmente para os fãs da Fórmula 1.

YouTube video

A Apple também liberou a versão dublada em português do trailer:

YouTube video

No filme, Pitt interpreta Sonny Hayes, um ex-piloto que retorna ao grid para ajudar a equipe fictícia APXGP, uma das menos competitivas do campeonato. Ao lado do jovem talento Joshua Pearce, vivido por Damson Idris, Hayes tenta desafiar os gigantes da F1 e provar que ainda tem o que é preciso para vencer.

O elenco também é composto por Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo. O roteiro, por sua vez, é de Ehren Kruger, que também produz o filme ao lado de Penni Thow, Jerry Bruckheimer e Chad Oman (da Jerry Bruckheimer Films), bem como de Pitt, Kosinski, Dede Gardner e Jeremy Kleiner (da Plan B Entertainment).

Diferente de qualquer outro filme sobre automobilismo, “F1” foi filmado durante fins de semana reais de Grandes Prêmios, com a equipe de produção tendo acesso privilegiado aos paddocks e circuitos do mundo todo.

As cenas de corrida foram captadas com câmeras especiais instaladas em um carro de F2 modificado, pilotado por profissionais, garantindo um realismo impressionante. A produção contou com o envolvimento direto do heptacampeão mundial Lewis Hamilton, que atuou como produtor e consultor técnico.

Além do trailer, a Apple divulgou também o pôster oficial do filme:

Pôster oficial do filme “F1” | Divulgação/Apple

O longa estreará nos cinemas americanos em 27 de junho, com lançamento global programado a partir de 25/6. Após o período de exibição nos cinemas, o filme será disponibilizado no Apple TV+, embora a data exata ainda não tenha sido divulgada.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
