Apple TV+: estrelado por Brad Pitt, “F1” ganha primeiro trailer

A espera acabou! Depois de liberar inúmeros teasers, o Apple TV+ divulgou, agora há pouco, o primeiro trailer oficial de “F1”, filme que promete levar a adrenalina das pistas para as telonas.

Estrelado por Brad Pitt, o longa-metragem tem direção de Joseph Kosinski (“Top Gun: Maverick”) e é uma das produções mais aguardadas do ano, especialmente para os fãs da Fórmula 1.

A Apple também liberou a versão dublada em português do trailer:

No filme, Pitt interpreta Sonny Hayes, um ex-piloto que retorna ao grid para ajudar a equipe fictícia APXGP, uma das menos competitivas do campeonato. Ao lado do jovem talento Joshua Pearce, vivido por Damson Idris, Hayes tenta desafiar os gigantes da F1 e provar que ainda tem o que é preciso para vencer.

O elenco também é composto por Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo. O roteiro, por sua vez, é de Ehren Kruger, que também produz o filme ao lado de Penni Thow, Jerry Bruckheimer e Chad Oman (da Jerry Bruckheimer Films), bem como de Pitt, Kosinski, Dede Gardner e Jeremy Kleiner (da Plan B Entertainment).

Diferente de qualquer outro filme sobre automobilismo, “F1” foi filmado durante fins de semana reais de Grandes Prêmios, com a equipe de produção tendo acesso privilegiado aos paddocks e circuitos do mundo todo.

As cenas de corrida foram captadas com câmeras especiais instaladas em um carro de F2 modificado, pilotado por profissionais, garantindo um realismo impressionante. A produção contou com o envolvimento direto do heptacampeão mundial Lewis Hamilton, que atuou como produtor e consultor técnico.

Além do trailer, a Apple divulgou também o pôster oficial do filme:

Pôster oficial do filme “F1” | Divulgação/Apple

O longa estreará nos cinemas americanos em 27 de junho, com lançamento global programado a partir de 25/6. Após o período de exibição nos cinemas, o filme será disponibilizado no Apple TV+, embora a data exata ainda não tenha sido divulgada.

