Como copiar e mover itens usando o Mission Control do Mac

Pedro Henrique Nunes
13/03/2025 • 08:00

Para visualizar todas as janelas abertas do Mac, é possível usar o Mission Control. Com isso, elas ficam organizadas em uma única camada para que você identifique facilmente aquela que quiser trabalhar no momento.

Uma dica bem simples desse recurso, mas ainda assim bem útil, possibilita que você copie ou mova itens enquanto estiver com muitas janelas ou apps abertos. Nos próximos parágrafos, mostraremos exatamente como usar isso! 👨‍💻

Como copiar texto ou imagens entre as janelas

Após copiar o item desejado, pressione a tecla do Mission Control no teclado do seu Mac (a mesma do F3) ou use o gesto no trackpad.

Clique em uma janela para ir até ela e cole o item onde quiser.

Como copiar um arquivo ou pasta para a Mesa (Desktop)

Após copiar o item, pressione as teclas ⌘ command F3 para mover todas a janelas para o lado e ver a Mesa (Desktop). Cole o item e pressione a combinação de teclas novamente para mover as janelas de volta.

Como mover um arquivo ou pasta para a Mesa

Comece a arrastar o item de uma janela, pressione F3 para mover todas a janelas para o lado e mostrar a Mesa. Em seguida, solte o item e pressione as teclas novamente para mover as janelas de volta.

Legal, né? 😊

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
