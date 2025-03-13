Gemini recebe novos recursos e fica ainda mais personalizável

O Google anunciou novas atualizações para o Gemini, sua inteligência artificial. Elas deixam o chatbot ainda mais capaz e personalizável, podendo acompanhar as preferências do usuário para fornecer dados mais precisos.

Segundo o Google, o objetivo da nova atualização é tornar o Gemini um assistente de IA que não só responde questões, mas que entende o perfil do usuário e consegue oferecer respostas personalizadas — semelhante, de certa forma, ao que a Apple havia prometido para a Siri e precisou adiar a implementação para o ano que vem.

A nova função de personalização utiliza o modelo 2.0 Flash Thinking Experimental, o qual permite que a IA se conecte a outros aplicativos e funções do Google para sintetizar informações com base no perfil do usuário e seu histórico de pesquisa (entendendo suas preferências), fornecendo respostas mais individuais e pessoais. Para habilitá-lo, basta selecionar “Personalização (experimental)” no menu do Gemini.

O mesmo modelo, aliado à função Deep Research — que é capaz de pesquisar e sintetizar diversas informações da web em questão de segundos —, utiliza de serviços do Google para exibir recomendações mais relevantes, com fontes da web que podem ser desconhecidas ao usuário, mas extremamente úteis. Ele pode, por exemplo, indicar restaurantes ou destinos de viagem novos que têm a ver com o seu perfil.

A função Deep Research com o Gemini está disponível para todos os usuários em mais de 45 idiomas; para ativá-la, basta ir fazer isso pela barra de prompt ou pelo menu do app. Os usuários não assinantes do Gemini podem utilizar a função algumas vezes por mês sem custo, mas apenas quem paga pelo Gemini Advanced obtêm acesso completo ao recurso.

Com isso, o Gemini se torna capaz de resolver problemas mais complexos, explorando e analisando grandes quantidades de informações e aprimorando seus recursos de busca — do planejamento e pesquisa ao raciocínio, análise e relatórios. Ele cria relatórios mais detalhados e é capaz de mostrar seus “pensamentos” em tempo real, enquanto navega na web para responder a uma demanda. Além disso, a nova atualização trouxe suporte a upload de arquivos.

A IA do Google, que antes se conectava a alguns apps do ecossistema da companhia, agora pode também se conectar a serviços adicionais (apenas em inglês, a princípio), como Calendário (Calendar), Fotos (Photos), Notas (Notes) e Lembretes (Reminders), para utilizar a função Flash Thinking Experimental 2.0, o que permite que ele realize tarefas mais complexas e multifunções.

Em um único comando, você pode perguntar ao Gemini: “Procure uma receita fácil de biscoito no YouTube, adicione os ingredientes à minha lista de compras e encontre supermercados que ainda estejam abertos nas proximidades.”

Por fim, agora as Gems (chatbots personalizáveis ​​focados em tópicos específicos dentro do Google), que antes exigiam uma assinatura paga do Gemini Advanced, também estão disponíveis para todos os usuários.