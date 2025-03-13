iOS 18.4 beta 3 traz mudanças no app Apple TV, atualização do HomeKit e mais [atualizado: beta 4]

Como informamos, a Apple liberou nesta semana as terceiras betas dos seus próximos sistemas operacionais para desenvolvedores, incluindo o iOS 18.4 beta 3.
Assim como as duas versões de testes anteriores, a mais recente contou com algumas mudanças — porém em menor quantidade. Vamos conferi-las abaixo.
App Apple TV
A primeira mudança está relacionada ao app Apple TV, que ganhou um um botão mais proeminente em títulos em destaque — exibidos no carrossel giratório na parte superior — para você adicionar à sua biblioteca.
Da mesma forma, para programas que ainda estão exibindo novos episódios, o iOS 18.4 torna o cronograma de lançamento muito mais visível do que antes, com os detalhes de quando os próximos episódios chegarão logo acima do título.
Por fim, a Apple também atualizou as fontes e a iconografia em todo o aplicativo, bem como adicionou novos ícones para algumas seções do app, como Movies Spotlight e Sports, por exemplo.
Atualização da arquitetura do app Casa
Códigos presentes na terceira beta do iOS 18.4 indicam que o aplicativo Casa (Home) não funcionará mais com a antiga arquitetura do HomeKit. Isso porque um alerta avisa os usuários que o suporte à versão antiga “terminará em breve” e que será necessário atualizá-la para evitar interrupções com acessórios e automações.
A Apple implementou essa atualização originalmente com o iOS 16.2, mas isso foi revertido após vários relatos de que a atualização causava problemas de compatibilidade com acessórios domésticos inteligentes. A Apple reativou a nova arquitetura do app Casa com o iOS 16.4.
Apesar de presente nos códigos do iOS 18.4, não é possível afirmar quando exatamente a Apple implementará esse requisito.
Apagar/recuperar conjunto de fotos
Além das novidades já vistas para o app Fotos (Photos), o iOS 18.4 contará com um novo botão que permite remover todos os itens permanentemente de forma mais rápida.
Da mesma forma, haverá um novo botão para recuperar todas as fotos e colocá-las de volta na sua Fototeca.
Armazenamento usado pela Apple Intelligence
Até agora, usuários com um Mac que suporta a Apple Intelligence podem conferir quanto a IA está ocupando de armazenamento acessando os Ajustes do Sistema. Desde a segunda beta do macOS Sequoia 15.4, porém, isso não é mais exibido.
Acontece que, se o usuário tiver a Proteção da Integridade do Sistema (System Integrity Protection, ou SIP) — recurso que protege todo o sistema impedindo a execução de código não autorizado — desabilitado, os Ajustes do Sistema exibem essas informações novamente.
Não se sabe se a alteração é algo proposital da Apple, já que essa mudança persistiu da segunda versão beta para a terceira. De qualquer forma, sabemos que a Apple Intelligence requer agora no mínimo 7GB.
Atualização 17/03/2025 às 18:54
Com a quarta versão beta do macOS Sequoia 15.4, disponibilizada hoje, a Apple felizmente voltou a exibir os dados de armazenamento da Apple Intelligence, indicando que tudo realmente não passava de um bug.
Para ver o espaço ocupado pela IA, basta acessar Ajustes do Sistema » Geral » Armazenamento e clicar no botão de informações ao lado da opção “macOS”.
