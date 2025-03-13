Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 3 minuto

iOS 18.4 beta 3 traz mudanças no app Apple TV, atualização do HomeKit e mais [atualizado: beta 4]

Luiz Gustavo Ribeiro
13/03/2025 • 15:22

Como informamos, a Apple liberou nesta semana as terceiras betas dos seus próximos sistemas operacionais para desenvolvedores, incluindo o iOS 18.4 beta 3.

Publicidade

Assim como as duas versões de testes anteriores, a mais recente contou com algumas mudanças — porém em menor quantidade. Vamos conferi-las abaixo.

App Apple TV

A primeira mudança está relacionada ao app Apple TV, que ganhou um um botão mais proeminente em títulos em destaque — exibidos no carrossel giratório na parte superior — para você adicionar à sua biblioteca.

App Apple TV no iOS 18.4
Imagem: 9to5Mac

Da mesma forma, para programas que ainda estão exibindo novos episódios, o iOS 18.4 torna o cronograma de lançamento muito mais visível do que antes, com os detalhes de quando os próximos episódios chegarão logo acima do título.

Publicidade

Por fim, a Apple também atualizou as fontes e a iconografia em todo o aplicativo, bem como adicionou novos ícones para algumas seções do app, como Movies Spotlight e Sports, por exemplo.

App Apple TV no iOS 18.4
Imagem: 9to5Mac

Atualização da arquitetura do app Casa

Códigos presentes na terceira beta do iOS 18.4 indicam que o aplicativo Casa (Home) não funcionará mais com a antiga arquitetura do HomeKit. Isso porque um alerta avisa os usuários que o suporte à versão antiga “terminará em breve” e que será necessário atualizá-la para evitar interrupções com acessórios e automações.

A Apple em breve encerrará o suporte para a arquitetura original do HomeKit.
Conforme visto no iOS 18.4 beta 3:
“O suporte para sua versão atual do Apple Home terminará em breve. Atualize agora para evitar interrupções com seus acessórios e automações.”

A Apple implementou essa atualização originalmente com o iOS 16.2, mas isso foi revertido após vários relatos de que a atualização causava problemas de compatibilidade com acessórios domésticos inteligentes. A Apple reativou a nova arquitetura do app Casa com o iOS 16.4.

Publicidade

Apesar de presente nos códigos do iOS 18.4, não é possível afirmar quando exatamente a Apple implementará esse requisito.

Apagar/recuperar conjunto de fotos

Além das novidades já vistas para o app Fotos (Photos), o iOS 18.4 contará com um novo botão que permite remover todos os itens permanentemente de forma mais rápida.

Da mesma forma, haverá um novo botão para recuperar todas as fotos e colocá-las de volta na sua Fototeca.

Armazenamento usado pela Apple Intelligence

Até agora, usuários com um Mac que suporta a Apple Intelligence podem conferir quanto a IA está ocupando de armazenamento acessando os Ajustes do Sistema. Desde a segunda beta do macOS Sequoia 15.4, porém, isso não é mais exibido.

Acho que não foi um bug.
Parece que o macOS 15.4 não mostrará mais quanto espaço o Apple Intelligence ocupa no seu Mac.

Acontece que, se o usuário tiver a Proteção da Integridade do Sistema (System Integrity Protection, ou SIP) — recurso que protege todo o sistema impedindo a execução de código não autorizado — desabilitado, os Ajustes do Sistema exibem essas informações novamente.

Publicidade

Não se sabe se a alteração é algo proposital da Apple, já que essa mudança persistiu da segunda versão beta para a terceira. De qualquer forma, sabemos que a Apple Intelligence requer agora no mínimo 7GB.

via 9to5Mac [1, 2, 3], MacRumors

Atualização 17/03/2025 às 18:54

Com a quarta versão beta do macOS Sequoia 15.4, disponibilizada hoje, a Apple felizmente voltou a exibir os dados de armazenamento da ‌Apple Intelligence‌, indicando que tudo realmente não passava de um bug.

Espaço consumido pela Apple Intelligence no macOS 15.4 beta 4
Imagem: MacRumors

Para ver o espaço ocupado pela IA, basta acessar Ajustes do Sistema » Geral » Armazenamento e clicar no botão de informações ao lado da opção “macOS”.

via MacRumors

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Apple Music Classical agora pode ser acessado também pela web
Próx. Post

Peter Sarsgaard entra para o elenco de “Neuromancer”, série do Apple TV+
Posts relacionados