O melhor pedaço da Maçã.
“Jane”, do Apple TV+, terá 3ª temporada com participação de Jane Goodall

Douglas Nascimento
13/03/2025 • 12:17
O Apple TV+ revelou hoje que “Jane”, sua premiada série infantojuvenil inspirada no trabalho da famosa primatóloga e etóloga britânica Jane Goodall, terá uma terceira temporada. O serviço também divulgou as primeiras imagens da continuação da produção.

Com uma participação especial da profissional que inspirou a série, a terceira temporada contará com cinco episódios, e todos eles estarão disponíveis em 18 de abril.

Na história, Jane (Ava Louise Murchison) é uma jovem ambientalista de nove anos que luta para salvar animais ameaçados de extinção em todo o mundo ao lado do seu amigo David (Mason Blomberg) e do chimpanzé Greybeard.

Tem sido incrível ver este projeto ganhar vida e estou emocionada que meu trabalho ao longo da vida com animais e o mundo natural o inspirou. É maravilhoso ver jovens, como Jane Garcia e membros da Jane Goodall’s Roots & Shoots ao redor do mundo, abraçando sua curiosidade, compaixão e determinação para fazer a diferença para o nosso planeta. Afinal, eles são o futuro e, com conhecimento e empatia, podem ajudar a criar um mundo melhor para todos os seres vivos. Espero que isso desencadeie ações ainda mais positivas nos corações das crianças em todos os lugares.

DRA. Jane Goodall.

“Jane” é uma criação de J.J. Johnson, que também atua como produtor executivo ao lado de Christin Simms, Blair Powers, Matt Bishop e Andria Teather.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
