“Jane”, do Apple TV+, terá 3ª temporada com participação de Jane Goodall

O Apple TV+ revelou hoje que “Jane”, sua premiada série infantojuvenil inspirada no trabalho da famosa primatóloga e etóloga britânica Jane Goodall, terá uma terceira temporada. O serviço também divulgou as primeiras imagens da continuação da produção.

Com uma participação especial da profissional que inspirou a série, a terceira temporada contará com cinco episódios, e todos eles estarão disponíveis em 18 de abril.

Na história, Jane (Ava Louise Murchison) é uma jovem ambientalista de nove anos que luta para salvar animais ameaçados de extinção em todo o mundo ao lado do seu amigo David (Mason Blomberg) e do chimpanzé Greybeard.

Tem sido incrível ver este projeto ganhar vida e estou emocionada que meu trabalho ao longo da vida com animais e o mundo natural o inspirou. É maravilhoso ver jovens, como Jane Garcia e membros da Jane Goodall’s Roots & Shoots ao redor do mundo, abraçando sua curiosidade, compaixão e determinação para fazer a diferença para o nosso planeta. Afinal, eles são o futuro e, com conhecimento e empatia, podem ajudar a criar um mundo melhor para todos os seres vivos. Espero que isso desencadeie ações ainda mais positivas nos corações das crianças em todos os lugares. —DRA. Jane Goodall.

“Jane” é uma criação de J.J. Johnson, que também atua como produtor executivo ao lado de Christin Simms, Blair Powers, Matt Bishop e Andria Teather.

