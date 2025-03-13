Leilão da Receita em Curitiba tem lotes com centenas de produtos da Apple

A Receita Federal divulgou mais um leilão com produtos apreendidos (edital nº 0900100/000002/2025) — desta vez, distribuídos em Curitiba (PR). Entre os lotes disponíveis, pelo menos 36 deles contam com um ou mais dispositivos da Apple.
Para quem gosta de muitas opções na hora da escolha, uma boa notícia: boa parte dos lotes desse leilão está repleta de produtos da Maçã, os quais vão desde acessórios (como o Apple Pencil) até dispositivos mais poderosos (como Macs e iPhones).
O lote 257, por exemplo, conta com nada menos que 222 opções de Apple Watches, enquanto o lote 32 ostenta 129 modelos de iPhones — distribuídos em diferentes gerações e configurações.
Cabe sempre ressaltar que os produtos leiloados não têm garantia e podem vir sem caixa ou acessórios, usados ou até mesmo sem funcionar (detalhe que costuma ser informado).
Confira os lotes com produtos da Apple:
|Lote
|Produto(s) da Apple
|Lance mínimo
|031
|12x iPhone 11
11x iPhone 12
21x iPhone 13
8x iPhone 14
6x iPhone 14 Pro Max
|R$212.000
|038
|10x iPhone XR
61x iPhone 11
3x iPhone 12
2x iPhone 12 Pro
2x iPhone 12 Pro Max
16x iPhone 13
1x iPhone 13 Pro Max
6x iPhone 14
5x iPhone 14 Pro
23x iPhone 14 Pro Max
|R$213.000
|039
|3x iPhone 11
5x iPhone 13
49x iPhone 14
10x iPhone 15
13x iPhone Pro (geração não identificada)
|R$214.000
|040
|1x iPhone 11
4x iPhone 11 Pro Max
1x iPhone (modelo não especificado)
|041
|3x Apple Watch SE (geração não identificada)
5x iPad (9ª geração)
|R$196.000
|043
|20x Apple Watch Series 8 (tamanho não identificado)
36x Apple Watch Series 7 (tamanho não identificado)
5x Apple Watch SE (tamanho e geração não identificados)
3x iPad mini (6ª geração)
4x iPad (9ª geração)
1x iPad Pro (4ª geração; tamanho não identificado)
3x Mac mini (M1)
|R$127.000
|044
|2x Apple Watch Series 7 (tamanho não identificado)
20x Apple Watch Series 8 (tamanho não identificado)
1x Apple Watch Series 9 (tamanho não identificado)
4x Apple Watch SE (tamanho e geração não identificados)
12x Apple Watch SE (2ª geração; tamanho não identificado)
4x AirPods (modelo não especificado)
1x AirPods Pro
3x MacBook (modelo não especificado)
3x MacBook Air (M1)
15x iPad (9ª geração)
1x iPad (10ª geração)
1x iPad (5ª geração)
4x iPad Air (geração não especificada)
2x iPad (modelo não especificado)
|R$123.000
|191
|9x AirTag
3x pacote com 4 AirTags
1x iPhone 11
1x iPad (modelo não identificado)
1x iPad Air (geração não identificada)
1x MacBook (2017)
2x Apple Watch Series 6 (tamanho não identificado)
3x Apple Watch Series 7 (tamanho não identificado)
3x Apple Watch Series 3 (tamanho não identificado)
|R$36.000
|197
|1x iPhone 14 Pro
1x iPhone 11
1x iPhone 13
|R$1.500
|198
|1x iPhone 14 Pro Max
1x iPhone 11
1x iPhone 13
|R$1.500
|199
|1x iPhone 11
1x iPhone 13
1x iPhone 14 Pro Max
|R$1.500
|200
|1x iPhone 14 Pro Max
|R$1.000
|201
|1x iPhone 14
1x iPhone 14 Plus
|R$1.000
|202
|2x iPhone 14
|R$1.000
|256
|2x MacBook Pro (M2)
1x MacBook Air (M1)
3x MacBook Air (M2)
9x iPad Air (geração não especificada)
20x iPad Air (5ª geração)
57x iPad (10ª geração)
59x Apple Pencil (2ª geração)
2x Apple Pencil (1ª geração)
5x Apple Pencil (modelo não especificado)
11 AirTag
24x pacote com 4 AirTags
11x AirPods Pro 2
1x AirPods Max (geração não identificada)
1x AirPods (3ª geração)
1x AirPods (2ª geração)
2x AirPods (modelo não especificado)
2x Bateria MagSafe
1x Magic Keyboard
|R$35.000
|257
|52x Apple Watch Ultra 2
3x Apple Watch Ultra
44x Apple Watch Series 8 (tamanho não identificado)
45x Apple Watch Series 9 (tamanho não identificado)
69x Apple Watch SE (2ª geração; tamanho não identificado)
9x Apple Watch SE (geração e tamanho não identificados)
|R$200.000
|258
|24x iPad (9ª geração)
10x iPad (10ª geração)
2x iPad Air (5ª geração)
1x iPad Pro (4ª geração)
|R$140.000
|260
|7x iPad (9ª geração)
1x Apple Watch SE (geração e tamanho não identificados)
|R$80.000
|262
|4x iPad (9ª geração)
4x iPad Air (5ª geração)
|R$60.000
|268
|2x iPad (8ª geração)
25x iPad (9ª geração)
19x iPad (10ª geração)
3x Apple Pencil (2ª geração)
1x Apple Watch Series 9 (tamanho não identificado)
1x AirPods (3ª geração)
|R$15.000
|269
|2x Apple Watch Series 8 (tamanho não identificado)
56x Apple Watch Series 9 (tamanho não identificado)
34x Apple Watch SE (2ª geração; tamanho não identificado)
|R$130.000
|270
|1x iPad (10ª geração)
1x iPhone SE (geração não identificada)
2x Apple Pencil (2ª geração)
9x iPad (9ª geração)
|R$80.000
|272
|5x Apple TV 4K (3ª geração)
2x Apple Watch SE (2ª geração; tamanho não identificado)
2x iPad (10ª geração)
|R$200.000
|274
|2x iPad (10ª geração)
4x iPad (9ª geração)
1x Apple Watch Series 9 (tamanho não identificado)
|R$120.000
|278
|17x iPad (10ª geração)
23x iPad (9ª geração)
1x Apple Watch SE (2ª geração; tamanho não identificado)
1x Apple Watch Ultra 2
|R$180.000
|281
|2x iPad (9ª geração)
4x iPad (10ª geração)
1x Apple TV (3ª geração)
2x Apple Watch Series 9 (tamanho não identificado)
|R$100.000
|283
|31x Apple Watch Series 8 (tamanho não identificado)
64x Apple Watch SE (geração e tamanho não identificados)
1x Apple Watch Ultra
|R$80.000
|309
|1x Apple Watch Series 8 (tamanho não identificado)
1x iPad (9ª geração)
1x iPhone 15 Pro Max
1x MacBook Air (M1)
1x Apple Pencil (modelo não especificado)
|R$4.418
|324
|10x iPad Air (5ª geração)
5x iPad Air (modelo não especificado)
43x iPad (9ª geração)
12x Apple Watch SE (geração e tamanho não identificados)
13x Bateria MagSafe
11x AirPods (modelo não especificado)
3x AirPods Pro
6x MacBook Air (modelo não especificado)
1x MacBook Air (M2)
1x MacBook Air (M3)
1x MacBook Pro (modelo não especificado)
1x Mac mini (modelo não especificado)
1x Apple Pencil (USB-C)
2x Apple Pencil (2ª geração)
1x Apple Pencil (1ª geração)
1x Apple Pencil (modelo não especificado)
|R$140.000
|325
|2x Magic Keyboard
|R$75.000
|333
|5x iPhone 11
10x iPhone 13
5x iPhone 15
6x iPhone 14
1x iPhone 14 Pro Max
5x iPhone 15 Pro
5x iPhone 15 Pro Max
|R$160.000
|362
|5x Apple Watch SE (geração e tamanho não identificados)
2x Apple Watch SE (2ª geração; tamanho não identificado)
2x Apple Watch Series 8 (tamanho não identificado)
3x Apple Watch Series 9 (tamanho não identificado)
1x Apple Watch Series 3 (tamanho não identificado)
1x Apple Pencil (1ª geração)
4x Apple Pencil (2ª geração)
2x Apple Pencil (modelo não especificado)
90x AirTag
4x Mac mini (modelo não especificado)
2x MacBook Pro (M3)
2x MacBook Air (modelo não especificado)
1x MacBook (modelo não especificado)
|R$79.900
|365
|1x iPad (5ª geração)
25x iPad (9ª geração)
112x iPad (10ª geração)
1x iPad Pro (4ª geração)
2x iPad Air (5ª geração)
|R$72.000
|391
|31x iPhone 11 Pro Max
10x iPhone XS Max
2x iPhone 12 Pro Max
33x iPhone 11
|R$258.000
|392
|8x iPhone XR
1x iPhone X
20x iPhone 11
3x iPhone 11 Pro
1x iPhone 12 Pro Max
1x iPhone 13
3x iPhone 13 Pro
1x iPhone 14 Pro
1x iPhone 14 Pro Max
1x iPhone 15
|R$254.000
|394
|4x iPhone 11
1x iPhone 13
|R$252.000
Como participar
Para participar, é necessário seguir um processo totalmente digital. Os interessados em adquirir os itens em leilão devem possuir um CPF válido e um certificado digital válido, obtido através do acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).
Este certificado será essencial para acessar o site corretamente e participar ativamente do evento. Os lotes estão abertos para lances tanto de pessoas físicas quanto jurídicas.
As propostas poderão ser enviadas para análise a partir das 8h do dia 7 de abril e serão encerradas às 21h do dia 14/4. As selecionadas serão convidadas a participar do pregão online, programado para ocorrer no dia 15/4, às 10h.
Cabe destacar que a Receita Federal não realiza entregas, então é necessário retirar os produtos pessoalmente no local indicado em caso de arremate.
Para mais informações, basta acessar essa página.