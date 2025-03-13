Leilão da Receita em Curitiba tem lotes com centenas de produtos da Apple

A Receita Federal divulgou mais um leilão com produtos apreendidos (edital nº 0900100/000002/2025) — desta vez, distribuídos em Curitiba (PR). Entre os lotes disponíveis, pelo menos 36 deles contam com um ou mais dispositivos da Apple.

Para quem gosta de muitas opções na hora da escolha, uma boa notícia: boa parte dos lotes desse leilão está repleta de produtos da Maçã, os quais vão desde acessórios (como o Apple Pencil) até dispositivos mais poderosos (como Macs e iPhones).

O lote 257, por exemplo, conta com nada menos que 222 opções de Apple Watches, enquanto o lote 32 ostenta 129 modelos de iPhones — distribuídos em diferentes gerações e configurações.

Cabe sempre ressaltar que os produtos leiloados não têm garantia e podem vir sem caixa ou acessórios, usados ou até mesmo sem funcionar (detalhe que costuma ser informado).

Confira os lotes com produtos da Apple:

Lote Produto(s) da Apple Lance mínimo 031 12x iPhone 11

11x iPhone 12

21x iPhone 13

8x iPhone 14

6x iPhone 14 Pro Max R$212.000 038 10x iPhone XR

61x iPhone 11

3x iPhone 12

2x iPhone 12 Pro

2x iPhone 12 Pro Max

16x iPhone 13

1x iPhone 13 Pro Max

6x iPhone 14

5x iPhone 14 Pro

23x iPhone 14 Pro Max R$213.000 039 3x iPhone 11

5x iPhone 13

49x iPhone 14

10x iPhone 15

13x iPhone Pro (geração não identificada) R$214.000 040 1x iPhone 11

4x iPhone 11 Pro Max

1x iPhone (modelo não especificado) 041 3x Apple Watch SE (geração não identificada)

5x iPad (9ª geração) R$196.000 043 20x Apple Watch Series 8 (tamanho não identificado)

36x Apple Watch Series 7 (tamanho não identificado)

5x Apple Watch SE (tamanho e geração não identificados)

3x iPad mini (6ª geração)

4x iPad (9ª geração)

1x iPad Pro (4ª geração; tamanho não identificado)

3x Mac mini (M1) R$127.000 044 2x Apple Watch Series 7 (tamanho não identificado)

20x Apple Watch Series 8 (tamanho não identificado)

1x Apple Watch Series 9 (tamanho não identificado)

4x Apple Watch SE (tamanho e geração não identificados)

12x Apple Watch SE (2ª geração; tamanho não identificado)

4x AirPods (modelo não especificado)

1x AirPods Pro

3x MacBook (modelo não especificado)

3x MacBook Air (M1)

15x iPad (9ª geração)

1x iPad (10ª geração)

1x iPad (5ª geração)

4x iPad Air (geração não especificada)

2x iPad (modelo não especificado) R$123.000 191 9x AirTag

3x pacote com 4 AirTags

1x iPhone 11

1x iPad (modelo não identificado)

1x iPad Air (geração não identificada)

1x MacBook (2017)

2x Apple Watch Series 6 (tamanho não identificado)

3x Apple Watch Series 7 (tamanho não identificado)

3x Apple Watch Series 3 (tamanho não identificado) R$36.000 197 1x iPhone 14 Pro

1x iPhone 11

1x iPhone 13 R$1.500 198 1x iPhone 14 Pro Max

1x iPhone 11

1x iPhone 13 R$1.500 199 1x iPhone 11

1x iPhone 13

1x iPhone 14 Pro Max R$1.500 200 1x iPhone 14 Pro Max R$1.000 201 1x iPhone 14

1x iPhone 14 Plus R$1.000 202 2x iPhone 14 R$1.000 256 2x MacBook Pro (M2)

1x MacBook Air (M1)

3x MacBook Air (M2)

9x iPad Air (geração não especificada)

20x iPad Air (5ª geração)

57x iPad (10ª geração)

59x Apple Pencil (2ª geração)

2x Apple Pencil (1ª geração)

5x Apple Pencil (modelo não especificado)

11 AirTag

24x pacote com 4 AirTags

11x AirPods Pro 2

1x AirPods Max (geração não identificada)

1x AirPods (3ª geração)

1x AirPods (2ª geração)

2x AirPods (modelo não especificado)

2x Bateria MagSafe

1x Magic Keyboard R$35.000 257 52x Apple Watch Ultra 2

3x Apple Watch Ultra

44x Apple Watch Series 8 (tamanho não identificado)

45x Apple Watch Series 9 (tamanho não identificado)

69x Apple Watch SE (2ª geração; tamanho não identificado)

9x Apple Watch SE (geração e tamanho não identificados) R$200.000 258 24x iPad (9ª geração)

10x iPad (10ª geração)

2x iPad Air (5ª geração)

1x iPad Pro (4ª geração) R$140.000 260 7x iPad (9ª geração)

1x Apple Watch SE (geração e tamanho não identificados) R$80.000 262 4x iPad (9ª geração)

4x iPad Air (5ª geração) R$60.000 268 2x iPad (8ª geração)

25x iPad (9ª geração)

19x iPad (10ª geração)

3x Apple Pencil (2ª geração)

1x Apple Watch Series 9 (tamanho não identificado)

1x AirPods (3ª geração) R$15.000 269 2x Apple Watch Series 8 (tamanho não identificado)

56x Apple Watch Series 9 (tamanho não identificado)

34x Apple Watch SE (2ª geração; tamanho não identificado) R$130.000 270 1x iPad (10ª geração)

1x iPhone SE (geração não identificada)

2x Apple Pencil (2ª geração)

9x iPad (9ª geração) R$80.000 272 5x Apple TV 4K (3ª geração)

2x Apple Watch SE (2ª geração; tamanho não identificado)

2x iPad (10ª geração) R$200.000 274 2x iPad (10ª geração)

4x iPad (9ª geração)

1x Apple Watch Series 9 (tamanho não identificado) R$120.000 278 17x iPad (10ª geração)

23x iPad (9ª geração)

1x Apple Watch SE (2ª geração; tamanho não identificado)

1x Apple Watch Ultra 2 R$180.000 281 2x iPad (9ª geração)

4x iPad (10ª geração)

1x Apple TV (3ª geração)

2x Apple Watch Series 9 (tamanho não identificado) R$100.000 283 31x Apple Watch Series 8 (tamanho não identificado)

64x Apple Watch SE (geração e tamanho não identificados)

1x Apple Watch Ultra R$80.000 309 1x Apple Watch Series 8 (tamanho não identificado)

1x iPad (9ª geração)

1x iPhone 15 Pro Max

1x MacBook Air (M1)

1x Apple Pencil (modelo não especificado) R$4.418 324 10x iPad Air (5ª geração)

5x iPad Air (modelo não especificado)

43x iPad (9ª geração)

12x Apple Watch SE (geração e tamanho não identificados)

13x Bateria MagSafe

11x AirPods (modelo não especificado)

3x AirPods Pro

6x MacBook Air (modelo não especificado)

1x MacBook Air (M2)

1x MacBook Air (M3)

1x MacBook Pro (modelo não especificado)

1x Mac mini (modelo não especificado)

1x Apple Pencil (USB-C)

2x Apple Pencil (2ª geração)

1x Apple Pencil (1ª geração)

1x Apple Pencil (modelo não especificado) R$140.000 325 2x Magic Keyboard R$75.000 333 5x iPhone 11

10x iPhone 13

5x iPhone 15

6x iPhone 14

1x iPhone 14 Pro Max

5x iPhone 15 Pro

5x iPhone 15 Pro Max R$160.000 362 5x Apple Watch SE (geração e tamanho não identificados)

2x Apple Watch SE (2ª geração; tamanho não identificado)

2x Apple Watch Series 8 (tamanho não identificado)

3x Apple Watch Series 9 (tamanho não identificado)

1x Apple Watch Series 3 (tamanho não identificado)

1x Apple Pencil (1ª geração)

4x Apple Pencil (2ª geração)

2x Apple Pencil (modelo não especificado)

90x AirTag

4x Mac mini (modelo não especificado)

2x MacBook Pro (M3)

2x MacBook Air (modelo não especificado)

1x MacBook (modelo não especificado) R$79.900 365 1x iPad (5ª geração)

25x iPad (9ª geração)

112x iPad (10ª geração)

1x iPad Pro (4ª geração)

2x iPad Air (5ª geração) R$72.000 391 31x iPhone 11 Pro Max

10x iPhone XS Max

2x iPhone 12 Pro Max

33x iPhone 11 R$258.000 392 8x iPhone XR

1x iPhone X

20x iPhone 11

3x iPhone 11 Pro

1x iPhone 12 Pro Max

1x iPhone 13

3x iPhone 13 Pro

1x iPhone 14 Pro

1x iPhone 14 Pro Max

1x iPhone 15 R$254.000 394 4x iPhone 11

1x iPhone 13 R$252.000

Como participar

Para participar, é necessário seguir um processo totalmente digital. Os interessados em adquirir os itens em leilão devem possuir um CPF válido e um certificado digital válido, obtido através do acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Este certificado será essencial para acessar o site corretamente e participar ativamente do evento. Os lotes estão abertos para lances tanto de pessoas físicas quanto jurídicas.

As propostas poderão ser enviadas para análise a partir das 8h do dia 7 de abril e serão encerradas às 21h do dia 14/4. As selecionadas serão convidadas a participar do pregão online, programado para ocorrer no dia 15/4, às 10h.

Cabe destacar que a Receita Federal não realiza entregas, então é necessário retirar os produtos pessoalmente no local indicado em caso de arremate.

Para mais informações, basta acessar essa página.