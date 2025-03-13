Meta lançará Notas da Comunidade nos EUA com suporte ao português

A Meta anunciou que, a partir da próxima semana, começará a implementar o recurso de Notas da Comunidade nas suas redes sociais (Facebook, Instagram e Threads), nas quais o recurso já vinha sendo testado — para usuários dos Estados Unidos. Essa medida tem como inspiração o recurso já utilizado no X (ex-Twitter) e faz parte de reformulações da companhia em suas diretrizes de verificação de fatos.

Em janeiro deste ano, a Meta havia anunciado que encerraria seu sistema próprio de checagem, que podia por vezes se mostrar tendencioso, substituindo-o pelas Notas da Comunidade — que permitem que mais pessoas adicionem outras perspectivas às publicações.

A partir de 18 de março, a nova abordagem de fact-checking começará a ser testada nas redes sociais da plataforma, com o objetivo de aprimorar seu funcionamento nos EUA antes de colocar em prática no mundo todo. Para os demais países, o programa de verificação de fatos vigente será mantido enquanto o novo recurso não é lançado.

Esperamos que as Notas da Comunidade sejam menos tendenciosas do que o programa de verificação de fatos de terceiros que elas substituem e operem em uma escala maior quando estiverem totalmente instaladas e funcionando. Quando lançamos o programa de verificação de fatos em 2016, deixamos claro que não queríamos ser os árbitros da verdade e acreditávamos que recorrer a organizações de verificação de fatos especializadas era a melhor solução disponível. Mas não foi assim que aconteceu, principalmente nos Estados Unidos. Especialistas, como todos os outros, têm seus próprios preconceitos e perspectivas políticas. Isso apareceu nas escolhas que alguns fizeram sobre o que verificar os fatos e como.

Como dissemos, o recurso terá como base as Community Notes do X, no qual a própria plataforma não avalia a veracidade das publicações, mas sim um grupo de usuários colaboradores que adicionam contexto (posteriormente verificado por outros usuários) às informações para, enfim, a nota ser fixada ao post. A rede social de Elon Musk fez publicações explicando que o algoritmo da Notas da Comunidade é de código aberto, agradecendo também à Meta por utilizar o programa em suas redes sociais.

At X, we’ve spent years refining @CommunityNotes, driven by our core belief in transparency. That’s why our algorithm and program details have always been open-source — freely available for anyone to use and build upon. This openness has enabled Meta to start with a… https://t.co/OOckyf9roy — Safety (@Safety) March 13, 2025 No X, passamos anos refinando as @CommunityNotes, movidos por nossa crença fundamental na transparência. É por isso que nosso algoritmo e detalhes do programa sempre foram de código aberto — disponíveis gratuitamente para qualquer um usar e desenvolver. Essa abertura permitiu que a Meta começasse com um programa bem estabelecido e academicamente estudado como base.

À medida que a Meta inicia seu programa de Notas da Comunidade para lidar com conteúdo enganoso, estamos animados em ver que a Meta adotará inicialmente o algoritmo de código aberto do X para orientar seu sistema de classificação.

As Notas da Comunidade terão um limite de 500 caracteres e precisarão incluir um link para dar suporte ao texto. Além disso, para dar foco ao conteúdo adicionado e não em quem o escreveu, seus autores serão anônimos e deverão ter mais de 18 anos, bem como uma conta com mais de 6 meses de existência que esteja em situação regular e com número de telefone verificado ou autenticação de dois fatores.

O recurso inicialmente terá suporte aos seguintes idiomas: inglês, espanhol, chinês, vietnamita, francês e português, de modo que os usuários colaboradores não poderão escrever notas em conteúdos anunciados, mas poderão acrescentar contexto em páginas de figuras públicas, como políticos e corporações (incluindo as da Meta).

A nova função não substitui as já conhecidas Diretrizes da Comunidade — compostas por regras contra discurso de ódio, golpes ou outros conteúdos ofensivos — e também não trará penalidades de engajamento aos posts, assim como na antiga verificação, na qual as postagens com informações falsas tinham sua distribuição para usuários limitada. As notas apenas fornecerão contexto extra, sem afetar o conteúdo, seu engajamento e compartilhamento.

As Notas da Comunidade permitem uma abordagem maior da percepção pública do que é ou não tendencioso, possibilitando diferentes perspectivas sobre os conteúdos postados e servindo como um sistema de verificação de fatos mais eficiente, que aborda mais desinformação. Como a publicação de uma nota demanda que diferentes usuários entrem em acordo sobre o fato, o novo recurso será menos propenso a viés, segundo a empresa.