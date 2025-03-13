O que são os Espaços e o Organizador Visual do Mac? E quais as diferenças?

A Apple oferece duas ferramentas importantes para organizar as janelas e os aplicativos no macOS: os Espaços (Spaces) e o Organizador Visual (Stage Manager).

Enquanto os Espaços permitem criar diferentes áreas de trabalho para separar as tarefas, o Organizador Visual foca em agrupar e alternar entre aplicativos de um forma visual e mais intuitiva. Essa função pode ser utilizada em Macs que estejam rodando a partir do macOS Ventura 13.

Como usar os Espaços no Mac

Os Espaços podem ser utilizados para separar os seus trabalhos, veja como usá-los:

Abra o Mission Control e clique no ícone no “+”, no canto superior direito. Deslize para esquerda ou direita com três dedos (trackpad) ou usando o mouse. Arraste um documento ou janela do Finder para a borda da tela. Se você habilitá-lo nos Ajustes do Sistema, poderá usar uma tecla para alternar os espaços.

Você pode alternar entre os Espaços mantendo pressionada a tecla ⌃ control e as setas ← ou → do teclado.

Se o seu Mac estiver no macOS Monterey ou anterior, siga os seguintes passos:

Abra o Mission Control e clique no “+”, na extrema direita; você pode criar até 16 spaces diferentes. Quando terminar, clique na miniatura de um space para abri-lo.

Por padrão, ao alternar para um app, a mesa é alternada de forma automática para um space que tenha janelas desse app abertas. Para alterar esse ajuste, vá até as Preferências do Sistema, clique em “Mission Control” e desmarque a caixa referente a isso.

Como usar o Organizador Visual no Mac

O Organizador Visual, como falamos, permite organizar diversas janelas abertas do computador.

Quando você o ativa, suas janelas abertas são reorganizadas automaticamente no espaço atual, e os ícones da Mesa (Desktop) são ocultados para reduzir a desordem. Isso torna mais fácil se concentrar em uma tarefa por vez.

Para alternar entre os aplicativos, basta clicar na linha vertical de ícones, na extremidade esquerda da tela. O Organizador Visual tem uma animação suave e visualmente atraente, a qual indica claramente qual aplicativo está ativo.

Divulgação/Apple

Você também pode criar grupos de aplicativos para alternar entre várias tarefas simultaneamente. Isso é especialmente útil para pessoas que trabalham com muitos aplicativos diferentes.

Os principais recursos do Organizador Visual são:

Organização automática de janelas;

Ícones ocultos da área de trabalho;

Troca fácil de aplicativos;

Agrupamento de aplicativos.

Usando os Espaços com o Stage Manager

A Apple não planejou explicitamente a integração entre o Organizador Visual e os Espaços, mas a profunda integração desses últimos ao macOS faz com que ele funcione com quase tudo, inclusive com o Organizador Visual.

Essa combinação pode ser poderosa, mas também apresenta algumas limitações.

O que isso significa na prática?

Ao combinar ambos, você pode ter o melhor dos dois mundos: acesso rápido a muitos aplicativos, organizados de forma visualmente agradável, e a possibilidade de ter diferentes conjuntos de aplicativos em cada espaço.

Se você ativar o Organizador Visual em um espaço, ele será ativado em todos. Isso significa que, independentemente do número de Espaços que você configurar, o Organizador Visual estará presente em todos eles, organizando seus aplicativos de forma diferente em cada um.

Tanto o Organizador Visual quanto os Espaços têm suas próprias limitações. O primeiro limita o número de aplicativos visíveis simultaneamente, enquanto o segundo limita o número de “espaços de trabalho” que você pode criar.

Faça bom uso desses dois recursos! 👊🏼