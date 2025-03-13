Navegue

Leitura de 3 minuto

O que são os Espaços e o Organizador Visual do Mac? E quais as diferenças?

Gabriel Otto
13/03/2025 • 07:30

A Apple oferece duas ferramentas importantes para organizar as janelas e os aplicativos no macOS: os Espaços (Spaces) e o Organizador Visual (Stage Manager).

Enquanto os Espaços permitem criar diferentes áreas de trabalho para separar as tarefas, o Organizador Visual foca em agrupar e alternar entre aplicativos de um forma visual e mais intuitiva. Essa função pode ser utilizada em Macs que estejam rodando a partir do macOS Ventura 13.

YouTube video

Como usar os Espaços no Mac

Os Espaços podem ser utilizados para separar os seus trabalhos, veja como usá-los:

  1. Abra o Mission Control e clique no ícone no “+”, no canto superior direito.
  2. Deslize para esquerda ou direita com três dedos (trackpad) ou usando o mouse.
  3. Arraste um documento ou janela do Finder para a borda da tela.
  4. Se você habilitá-lo nos Ajustes do Sistema, poderá usar uma tecla para alternar os espaços.

Você pode alternar entre os Espaços mantendo pressionada a tecla ⌃ control e as setas ou do teclado.

Se o seu Mac estiver no macOS Monterey ou anterior, siga os seguintes passos:

  1. Abra o Mission Control e clique no “+”, na extrema direita; você pode criar até 16 spaces diferentes.
  2. Quando terminar, clique na miniatura de um space para abri-lo.

Por padrão, ao alternar para um app, a mesa é alternada de forma automática para um space que tenha janelas desse app abertas. Para alterar esse ajuste, vá até as Preferências do Sistema, clique em “Mission Control” e desmarque a caixa referente a isso.

    Como usar o Organizador Visual no Mac

    O Organizador Visual, como falamos, permite organizar diversas janelas abertas do computador.

    Quando você o ativa, suas janelas abertas são reorganizadas automaticamente no espaço atual, e os ícones da Mesa (Desktop) são ocultados para reduzir a desordem. Isso torna mais fácil se concentrar em uma tarefa por vez.

    Para alternar entre os aplicativos, basta clicar na linha vertical de ícones, na extremidade esquerda da tela. O Organizador Visual tem uma animação suave e visualmente atraente, a qual indica claramente qual aplicativo está ativo.

    Divulgação/Apple

    Você também pode criar grupos de aplicativos para alternar entre várias tarefas simultaneamente. Isso é especialmente útil para pessoas que trabalham com muitos aplicativos diferentes.

    Os principais recursos do Organizador Visual são:

    • Organização automática de janelas;
    • Ícones ocultos da área de trabalho;
    • Troca fácil de aplicativos;
    • Agrupamento de aplicativos.

    Usando os Espaços com o Stage Manager

    A Apple não planejou explicitamente a integração entre o Organizador Visual e os Espaços, mas a profunda integração desses últimos ao macOS faz com que ele funcione com quase tudo, inclusive com o Organizador Visual.

    Essa combinação pode ser poderosa, mas também apresenta algumas limitações.

    O que isso significa na prática?

    • Ao combinar ambos, você pode ter o melhor dos dois mundos: acesso rápido a muitos aplicativos, organizados de forma visualmente agradável, e a possibilidade de ter diferentes conjuntos de aplicativos em cada espaço.
    • Se você ativar o Organizador Visual em um espaço, ele será ativado em todos. Isso significa que, independentemente do número de Espaços que você configurar, o Organizador Visual estará presente em todos eles, organizando seus aplicativos de forma diferente em cada um.
    • Tanto o Organizador Visual quanto os Espaços têm suas próprias limitações. O primeiro limita o número de aplicativos visíveis simultaneamente, enquanto o segundo limita o número de “espaços de trabalho” que você pode criar.

    Faça bom uso desses dois recursos! 👊🏼

    Gabriel Otto
    Curitibano, em breve cursando cinema e audiovisual, apaixonado por games, filmes, Fórmula 1 e tecnologia. Foi nascido e criado com aparelhos Apple.
