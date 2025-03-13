Peter Sarsgaard entra para o elenco de “Neuromancer”, série do Apple TV+

A Variety confirmou, hoje, que o ator Peter Sarsgaard estrelará a futura série de ficção científica do Apple TV+, “Neuromancer”. Ele contracenará com Callum Turner, Briana Middleton, Mark Strong, Joseph Lee e Cleménce Poésy.

A produção, que contará com dez episódios, é uma adaptação do romance homônimo de William Gibson, que se tornou um dos maiores clássicos do gênero literário cyberpunk.

Assim como no livro, a série acompanhará Case (Turner), um super-hacker de alto escalão que acaba sendo lançado em uma teia de espionagem digital e crimes de alto risco ao lado de sua parceira Molly (Middleton), uma assassina, com o objetivo de roubar uma dinastia corporativa com segredos incalculáveis.

Sarsgaard interpretará John Ashpool e marca o retorno do ator ao Apple TV+, depois de sua aparição no aclamado drama jurídico “Acima de Qualquer Suspeita” (“Presumed Innocent”).

Criada por Graham Roland e JD Dillard, eles também atuam como produtores executivos ao lado de Gibson, David Ellison, Dana Goldberg, Matt Thunell, Adel ‘Future’ Nur, Jason Shrier e Zack Hayden, “Neuromancer” é uma coprodução entre Skydance Television, Anonymous Content e Apple Studios.

A série também será produzida pela DreamCrew Entertainment, produtora do rapper Drake, com Roland atuando como showrunner e Dillard escalado para dirigir o episódio piloto. Ainda não foi definida uma data de estreia oficial para a produção.

