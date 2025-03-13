Navegue

Peter Sarsgaard entra para o elenco de “Neuromancer”, série do Apple TV+

Lucas Miranda Magalhães
13/03/2025 • 15:41
A Variety confirmou, hoje, que o ator Peter Sarsgaard estrelará a futura série de ficção científica do Apple TV+, “Neuromancer”. Ele contracenará com Callum Turner, Briana MiddletonMark StrongJoseph Lee e Cleménce Poésy.

A produção, que contará com dez episódios, é uma adaptação do romance homônimo de William Gibson, que se tornou um dos maiores clássicos do gênero literário cyberpunk.

Assim como no livro, a série acompanhará Case (Turner), um super-hacker de alto escalão que acaba sendo lançado em uma teia de espionagem digital e crimes de alto risco ao lado de sua parceira Molly (Middleton), uma assassina, com o objetivo de roubar uma dinastia corporativa com segredos incalculáveis.

Sarsgaard interpretará John Ashpool e marca o retorno do ator ao Apple TV+, depois de sua aparição no aclamado drama jurídico “Acima de Qualquer Suspeita” (“Presumed Innocent”).

Criada por Graham RolandJD Dillard, eles também atuam como produtores executivos ao lado de Gibson, David EllisonDana GoldbergMatt ThunellAdel ‘Future’ NurJason ShrierZack Hayden, “Neuromancer” é uma coprodução entre Skydance Television, Anonymous Content e Apple Studios.

A série também será produzida pela DreamCrew Entertainment, produtora do rapper Drake, com Roland atuando como showrunner e Dillard escalado para dirigir o episódio piloto. Ainda não foi definida uma data de estreia oficial para a produção.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

