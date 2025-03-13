Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Cronometrista, Newcomer: Language Immersion, DAZZ FILM – Disposable Camera e mais!

Marcelo Melo
13/03/2025 • 22:19

Para esta quinta-feira, aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

O app Cronometrista, desenvolvido por Roman Sevastyanov, é um utilitário para tarefas e nosso destaque do dia.

Com boas opções de customização, ele é uma solução com aplicações diversas, como para atividades físicas com circuito de atividades, estudo, lista de conteúdos ou até mesmo culinária, com múltiplos temporizadores.

Com suporte a diversos idiomas, incluindo o português do Brasil, o aplicativo pode ser utilizado em seu Mac ou iPhone/iPad, já que se trata de uma versão universal.

Publicidade

Aproveite a oferta e baixe agora mesmo! ⏰

Abaixo outros apps/jogos que, juntos, somam mais de R$160 em descontos:

Jogos

Jogo educacional.

Publicidade

Puzzles.

Jogo de cartas.

Aplicativos

Efeito de câmera descartável para fotos.

Publicidade

Utilitário musical.

Utilitário para redução de ruído.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
Post Ant.

Gemini recebe novos recursos e fica ainda mais personalizável
Próx. Post

Como adicionar um item de terceiros ao app Buscar [iPhone e iPad]
Posts relacionados