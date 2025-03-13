Promoções na App Store: Cronometrista, Newcomer: Language Immersion, DAZZ FILM – Disposable Camera e mais!

Para esta quinta-feira, aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

O app Cronometrista, desenvolvido por Roman Sevastyanov, é um utilitário para tarefas e nosso destaque do dia.

Com boas opções de customização, ele é uma solução com aplicações diversas, como para atividades físicas com circuito de atividades, estudo, lista de conteúdos ou até mesmo culinária, com múltiplos temporizadores.

Com suporte a diversos idiomas, incluindo o português do Brasil, o aplicativo pode ser utilizado em seu Mac ou iPhone/iPad, já que se trata de uma versão universal.

Publicidade

Aproveite a oferta e baixe agora mesmo! ⏰

Abaixo outros apps/jogos que, juntos, somam mais de R$160 em descontos:

Jogos

Jogo educacional.

Publicidade

Puzzles.

Jogo de cartas.

Aplicativos

Efeito de câmera descartável para fotos.

Publicidade

Utilitário musical.

Utilitário para redução de ruído.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸