Promoções na App Store: Cronometrista, Newcomer: Language Immersion, DAZZ FILM – Disposable Camera e mais!

Para esta quinta-feira, aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!
O app Cronometrista, desenvolvido por Roman Sevastyanov, é um utilitário para tarefas e nosso destaque do dia.
Com boas opções de customização, ele é uma solução com aplicações diversas, como para atividades físicas com circuito de atividades, estudo, lista de conteúdos ou até mesmo culinária, com múltiplos temporizadores.
Com suporte a diversos idiomas, incluindo o português do Brasil, o aplicativo pode ser utilizado em seu Mac ou iPhone/iPad, já que se trata de uma versão universal.
Aproveite a oferta e baixe agora mesmo! ⏰
Abaixo outros apps/jogos que, juntos, somam mais de R$160 em descontos:
Jogos
Jogo educacional.
Puzzles.
Jogo de cartas.
Aplicativos
Efeito de câmera descartável para fotos.
Utilitário musical.
Utilitário para redução de ruído.
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸