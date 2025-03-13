Navegue

Skich lança loja alternativa na UE para descoberta de novos jogos

Luiz Gustavo Ribeiro
13/03/2025 • 16:48
Skich Store para iPhone

A Skich, criadora do aplicativo para descobrir jogos mobile, anunciou o lançamento de uma loja alternativa para iOS — de modo a rivalizar com as opções da Aptoide e Epic Games. Chamada Skich Store, ela está disponível para usuários na União Europeia — única região onde, até o momento, é possível o lançamento de lojas alternativas no iOS.

A interface da loja se assemelha muito à do aplicativo Skich, incorporando vários recursos sociais e de descoberta — incluindo um sistema de recomendação que permite aos usuários deslizar para a esquerda ou direita para “combinar” com os jogos que gostam (à la Tinder).

Além disso, os usuários podem criar listas de reprodução de jogos, acessar uma seção de atividades para ver o que seus amigos estão jogando e visualizar perfis de desenvolvedores para explorar mais títulos. A empresa planeja começar a adicionar títulos no fim deste mês, após a Game Developers Conference (GDC).

O cofundador e CEO 1Chief executive officer, ou diretor executivo. da Skich, Sergey Budkovski, disse ainda que a loja deverá substituir o aplicativo Skich em um futuro próximo.

Além dos jogos distribuídos pela Skich Store, o aplicativo da desenvolvedora também ajuda os jogadores a encontrar títulos disponíveis na App Store (da Apple), dando aos desenvolvedores exposição adicional. Ele, por sua vez, está disponível gratuitamente na App Store.

via 9to5Mac

Notas de rodapé

  • 1
    Chief executive officer, ou diretor executivo.

Luiz Gustavo Ribeiro
