O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Usuários relatam problemas envolvendo o Bluetooth no iPhone 16e

Douglas Nascimento
13/03/2025 • 20:35
Framesira / Shutterstock.com
iPhone 16e fora da caixa

Alguns donos do iPhone 16e estão relatando problemas relacionados à reprodução de áudio via Bluetooth, os quais foram detalhados tanto na página de comunidade da Apple quanto em fóruns de terceiros (como o Reddit) e em redes sociais.

Segundo esses usuários, o áudio simplesmente falha quando está sendo transmitido áudio sem fio para outros dispositivos. “O som faz uma pausa por um segundo e depois volta”, comentou um deles em publicação.

Embora ainda não seja possível saber ao certo qual é a causa da falha — se é um problema de software ou hardware —, há relatos de que ele ocorre quando há um outro dispositivo Bluetooth conectado ao iPhone ao mesmo tempo.

PARA INFORMAÇÃO Usuários do iPhone 16e
POR FAVOR REPOSTE
Comprei um telefone recentemente e emparelhei o BeatsFlex via Bluetooth, mas o áudio travou.
Causado pelo Bluetooth para FitBit Inspire HR.
Para resolver o problema, tive que excluir o FitBit completamente.
Relatei para a Apple e espero que eles consertem o bug.
Pode acontecer com outros aplicativos.

Um usuário afirmou que o problema persistiu até mesmo após a atualização para a versão 18.3.2 do iOS, lançada anteontem; outro, contudo, relatou que a mais nova beta pública do iOS 18.4 resolveu o problema.

O suporte da Apple, no entanto, parece ainda não estar ciente da falha. Alguns usuários que entraram em contato com a empresa relataram que os atendentes afirmaram que esse “não é um problema conhecido”.

Aguardemos por atualizações…

iPhone 16e (miniatura)
via MacRumors

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
