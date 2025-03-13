Usuários relatam problemas envolvendo o Bluetooth no iPhone 16e

Alguns donos do iPhone 16e estão relatando problemas relacionados à reprodução de áudio via Bluetooth, os quais foram detalhados tanto na página de comunidade da Apple quanto em fóruns de terceiros (como o Reddit) e em redes sociais.
Segundo esses usuários, o áudio simplesmente falha quando está sendo transmitido áudio sem fio para outros dispositivos. “O som faz uma pausa por um segundo e depois volta”, comentou um deles em publicação.
Embora ainda não seja possível saber ao certo qual é a causa da falha — se é um problema de software ou hardware —, há relatos de que ele ocorre quando há um outro dispositivo Bluetooth conectado ao iPhone ao mesmo tempo.
Um usuário afirmou que o problema persistiu até mesmo após a atualização para a versão 18.3.2 do iOS, lançada anteontem; outro, contudo, relatou que a mais nova beta pública do iOS 18.4 resolveu o problema.
O suporte da Apple, no entanto, parece ainda não estar ciente da falha. Alguns usuários que entraram em contato com a empresa relataram que os atendentes afirmaram que esse “não é um problema conhecido”.
Aguardemos por atualizações…
Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x
Cor: branco ou preto
Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.
via MacRumors