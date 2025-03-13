Usuários relatam problemas envolvendo o Bluetooth no iPhone 16e

Alguns donos do iPhone 16e estão relatando problemas relacionados à reprodução de áudio via Bluetooth, os quais foram detalhados tanto na página de comunidade da Apple quanto em fóruns de terceiros (como o Reddit) e em redes sociais.

Segundo esses usuários, o áudio simplesmente falha quando está sendo transmitido áudio sem fio para outros dispositivos. “O som faz uma pausa por um segundo e depois volta”, comentou um deles em publicação.

Embora ainda não seja possível saber ao certo qual é a causa da falha — se é um problema de software ou hardware —, há relatos de que ele ocorre quando há um outro dispositivo Bluetooth conectado ao iPhone ao mesmo tempo.

FOR INFO IPhone 16e users

PLS REPOST

Bought phone recently & paired BeatsFlex on Bluetooth but audio stuttered.

Caused by Bluetooth for FitBit Inspire HR.

To resolve issue had to delete FitBit completely.

Told Apple & hoping they fix bug.

May happen with other apps. — Steve Gracie (@FatherShed) March 8, 2025 PARA INFORMAÇÃO Usuários do iPhone 16e

POR FAVOR REPOSTE

Comprei um telefone recentemente e emparelhei o BeatsFlex via Bluetooth, mas o áudio travou.

Causado pelo Bluetooth para FitBit Inspire HR.

Para resolver o problema, tive que excluir o FitBit completamente.

Relatei para a Apple e espero que eles consertem o bug.

Pode acontecer com outros aplicativos.

Um usuário afirmou que o problema persistiu até mesmo após a atualização para a versão 18.3.2 do iOS, lançada anteontem; outro, contudo, relatou que a mais nova beta pública do iOS 18.4 resolveu o problema.

O suporte da Apple, no entanto, parece ainda não estar ciente da falha. Alguns usuários que entraram em contato com a empresa relataram que os atendentes afirmaram que esse “não é um problema conhecido”.

Aguardemos por atualizações…

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via MacRumors