★ Veja como é vantajoso usar o Google Drive com uma conta Workspace

Um dos serviços de armazenamento mais populares da atualidade, o Google Drive já é uma ferramenta bastante poderosa para quem quer guardar e gerenciar seus arquivos pela internet. Mas você sabia que é possível aproveitar bem mais todo o potencial da plataforma com uma assinatura do Google Workspace?

Publicidade

Assinando um dos planos focados em empresas do serviço, é possível obter uma série de vantagens no Google Drive, as quais envolvem ferramentas de inteligência artificial, bem como recursos poderosos de colaboração, gerenciamento, armazenamento e segurança.

Neste post, vamos conhecer melhor as vantagens de usar o Google Drive na sua empresa, sendo assinante do Workspace!

Inteligência artificial em tudo!

Graças à integração profunda entre o Drive e o Gemini, a inteligência artificial do Google, é possível descobrir insights importantes sobre arquivos, resumir o conteúdo de documentos longos, sintetizar informações e extrair dados sobre o conteúdo deles sem a necessidade de pesquisa manual.

Disponível no Drive para usuários do Google Workspace, o Gemini trata os dados da organização de maneira confiável (sem usá-lo para treinar os seus modelos) e só busca conteúdos relevantes aos quais o usuário tem acesso — o que fornece ainda mais segurança no uso da plataforma.

Armazenamento simplificado e poderoso

Clientes do Google Drive que assinam o Workspace contam com um armazenamento escalável para contemplar equipes de todos os tamanhos. A quantidade sobe de 15GB no plano gratuito para até 5TB por usuário, com a possibilidade de solicitar ainda mais espaço, caso seja necessário.

Usuários do Workspace também contam, é claro, com as funcionalidades já conhecidas do Drive, como a possibilidade de salvar e organizar anexos do Gmail de forma direta (sem sair da caixa de entrada), bem como digitalizar e armazenar comprovantes e extratos no aplicativo do app para Android ou iOS.

Gerenciamento eficiente

Somente com o Google Workspace, você consegue visualizar de forma fácil e prática as atividades nos seus arquivos em uma página dedicada, permitindo acessar solicitações de acesso pendentes, comentários recentes e aprovações de arquivos — tudo isso em um único lugar.

Como os demais usuários do Google Drive, os assinantes do Workspace contam também com recursos de gerenciamento poderosos, como o suporte a mais de 100 tipos de arquivo diferentes, a possibilidade de fazer anotações e pesquisar com a ajuda da inteligência artificial.

Colaborações poderosas

Quem usa o Google Drive certamente já conhece os recursos poderosos de colaboração do serviço, como permissões de acesso e edição. Com o Workspace, tudo é elevado a outro nível com os drives compartilhados, que permitem às equipes gerenciar e acessar arquivos em conjunto.

É possível também solicitar assinaturas eletrônicas para gerenciar facilmente contratos com fornecedores, clientes e colaboradores, bem como integrar diretamente o Drive a apps terceiros — o que permite importar e criar arquivos do Slack, do Zoom, dos apps da Atlassian, entre outros.

Seguro e confiável

Clientes do Workspace contam com recursos de segurança bastante robustos no Google Drive, como a criptografia do lado do cliente e o Vault (que permite reter, pesquisar e exportar os dados de apps selecionados) com abordagem de confiança zero visando proteger dados mais importantes.

Há também o recurso de classificação por IA, o qual permite rotular automaticamente conteúdos sensíveis da organização, bastando um treinamento inicial para que o modelo de IA aprenda os critérios necessários para definir os marcadores a arquivos novos e existentes.

Publicidade

Caso você tenha se interessado pelos benefícios oferecidos pelo Google Workspace para usuários do Drive, saiba também que outra boa vantagem é a versatilidade em termos de opções de escolha.

Há quatro planos de assinatura disponíveis (Business Starter, Business Standard, Business Plus e Enterprise), os quais contam com diferenciais em termos de armazenamento, recursos de segurança e outros aspectos.

Confira abaixo cada um detalhadamente e suas vantagens:

Business Starter Business Standard Business Plus Enterprise 30GB

de armazenamento em pool por usuário 2TB

de armazenamento em pool por usuário 5TB

de armazenamento em pool por usuário 5TB

de armazenamento em pool por usuário Email comercial personalizado e seguro (você@sua-empresa.com) Email comercial personalizado e seguro (você@sua-empresa.com) Email comercial personalizado e seguro (você@sua-empresa.com) Email comercial personalizado e seguro (você@sua-empresa.com) Assistente de IA Gemini no Gmail Assistente de IA Gemini no Gmail, Documentos, Meet e mais Assistente de IA Gemini no Gmail, Documentos, Meet e mais Assistente de IA Gemini no Gmail, Documentos, Meet e mais Converse com a IA no app Gemini Converse com a IA no app Gemini e crie sua própria equipe de especialistas Converse com a IA no app Gemini e crie sua própria equipe de especialistas Converse com a IA no app Gemini e crie sua própria equipe de especialistas — Assistente de IA para pesquisa (NotebookLM Plus) Assistente de IA para pesquisa (NotebookLM Plus) Assistente de IA para pesquisa (NotebookLM Plus) Videochamadas com até 100 participantes Videochamadas com até 150 participantes, gravações e cancelamento de ruído Videochamadas com até 500 participantes, gravações, controle de presença e cancelamento de ruído Videochamadas com até 1.000 participantes, além de gravação, controle de presença, cancelamento de ruído e transmissão ao vivo no domínio Controles de segurança e gerenciamento Controles de segurança e gerenciamento Segurança reforçada e controles de gerenciamento, incluindo o Vault e o Gerenciamento avançado de endpoints Controles avançados de segurança, gerenciamento e compliance, incluindo Vault, DLP, regiões de dados e gerenciamento corporativo de endpoints Suporte padrão Suporte padrão (upgrade para o avançado disponível) Suporte padrão (upgrade para o avançado disponível) Suporte avançado (upgrade para o premium disponível) — Assinatura eletrônica no app Documentos e em PDFs Assinatura eletrônica no app Documentos e em PDFs Assinatura eletrônica no app Documentos e em PDFs — Páginas de agendamento de horário Páginas de agendamento de horário Páginas de agendamento de horário — Criador e editor de vídeos colaborativos Criador e editor de vídeos colaborativos Criador e editor de vídeos colaborativos — Layouts de email e mala direta Layouts de email e mala direta Layouts de email e mala direta

Quando falamos em preços, o Business Starter custa R$33/usuário, enquanto o Business Standard sai por R$82/usuário, o Business Plus por R$128/usuário. No caso do plano Enterprise, é preciso entrar em contato com a equipe de vendas do Google para aderir ao serviço.

Turbine o uso do Google Drive dentro da sua empresa sendo um assinante do Google Workspace!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo fruto de um acordo comercial com um anunciante, que não influenciou a nossa opinião. O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.