★ Veja como é vantajoso usar o Google Drive com uma conta Workspace

Um dos serviços de armazenamento mais populares da atualidade, o Google Drive já é uma ferramenta bastante poderosa para quem quer guardar e gerenciar seus arquivos pela internet. Mas você sabia que é possível aproveitar bem mais todo o potencial da plataforma com uma assinatura do Google Workspace?
Assinando um dos planos focados em empresas do serviço, é possível obter uma série de vantagens no Google Drive, as quais envolvem ferramentas de inteligência artificial, bem como recursos poderosos de colaboração, gerenciamento, armazenamento e segurança.
Neste post, vamos conhecer melhor as vantagens de usar o Google Drive na sua empresa, sendo assinante do Workspace!
Inteligência artificial em tudo!
Graças à integração profunda entre o Drive e o Gemini, a inteligência artificial do Google, é possível descobrir insights importantes sobre arquivos, resumir o conteúdo de documentos longos, sintetizar informações e extrair dados sobre o conteúdo deles sem a necessidade de pesquisa manual.
Disponível no Drive para usuários do Google Workspace, o Gemini trata os dados da organização de maneira confiável (sem usá-lo para treinar os seus modelos) e só busca conteúdos relevantes aos quais o usuário tem acesso — o que fornece ainda mais segurança no uso da plataforma.
Armazenamento simplificado e poderoso
Clientes do Google Drive que assinam o Workspace contam com um armazenamento escalável para contemplar equipes de todos os tamanhos. A quantidade sobe de 15GB no plano gratuito para até 5TB por usuário, com a possibilidade de solicitar ainda mais espaço, caso seja necessário.
Usuários do Workspace também contam, é claro, com as funcionalidades já conhecidas do Drive, como a possibilidade de salvar e organizar anexos do Gmail de forma direta (sem sair da caixa de entrada), bem como digitalizar e armazenar comprovantes e extratos no aplicativo do app para Android ou iOS.
Gerenciamento eficiente
Somente com o Google Workspace, você consegue visualizar de forma fácil e prática as atividades nos seus arquivos em uma página dedicada, permitindo acessar solicitações de acesso pendentes, comentários recentes e aprovações de arquivos — tudo isso em um único lugar.
Como os demais usuários do Google Drive, os assinantes do Workspace contam também com recursos de gerenciamento poderosos, como o suporte a mais de 100 tipos de arquivo diferentes, a possibilidade de fazer anotações e pesquisar com a ajuda da inteligência artificial.
Colaborações poderosas
Quem usa o Google Drive certamente já conhece os recursos poderosos de colaboração do serviço, como permissões de acesso e edição. Com o Workspace, tudo é elevado a outro nível com os drives compartilhados, que permitem às equipes gerenciar e acessar arquivos em conjunto.
É possível também solicitar assinaturas eletrônicas para gerenciar facilmente contratos com fornecedores, clientes e colaboradores, bem como integrar diretamente o Drive a apps terceiros — o que permite importar e criar arquivos do Slack, do Zoom, dos apps da Atlassian, entre outros.
Seguro e confiável
Clientes do Workspace contam com recursos de segurança bastante robustos no Google Drive, como a criptografia do lado do cliente e o Vault (que permite reter, pesquisar e exportar os dados de apps selecionados) com abordagem de confiança zero visando proteger dados mais importantes.
Há também o recurso de classificação por IA, o qual permite rotular automaticamente conteúdos sensíveis da organização, bastando um treinamento inicial para que o modelo de IA aprenda os critérios necessários para definir os marcadores a arquivos novos e existentes.
Caso você tenha se interessado pelos benefícios oferecidos pelo Google Workspace para usuários do Drive, saiba também que outra boa vantagem é a versatilidade em termos de opções de escolha.
Há quatro planos de assinatura disponíveis (Business Starter, Business Standard, Business Plus e Enterprise), os quais contam com diferenciais em termos de armazenamento, recursos de segurança e outros aspectos.
Confira abaixo cada um detalhadamente e suas vantagens:
|Business Starter
|Business Standard
|Business Plus
|Enterprise
|30GB
de armazenamento em pool por usuário
|2TB
de armazenamento em pool por usuário
|5TB
de armazenamento em pool por usuário
|5TB
de armazenamento em pool por usuário
|Email comercial personalizado e seguro (você@sua-empresa.com)
|Email comercial personalizado e seguro (você@sua-empresa.com)
|Email comercial personalizado e seguro (você@sua-empresa.com)
|Email comercial personalizado e seguro (você@sua-empresa.com)
|Assistente de IA Gemini no Gmail
|Assistente de IA Gemini no Gmail, Documentos, Meet e mais
|Assistente de IA Gemini no Gmail, Documentos, Meet e mais
|Assistente de IA Gemini no Gmail, Documentos, Meet e mais
|Converse com a IA no app Gemini
|Converse com a IA no app Gemini e crie sua própria equipe de especialistas
|Converse com a IA no app Gemini e crie sua própria equipe de especialistas
|Converse com a IA no app Gemini e crie sua própria equipe de especialistas
|—
|Assistente de IA para pesquisa (NotebookLM Plus)
|Assistente de IA para pesquisa (NotebookLM Plus)
|Assistente de IA para pesquisa (NotebookLM Plus)
|Videochamadas com até 100 participantes
|Videochamadas com até 150 participantes, gravações e cancelamento de ruído
|Videochamadas com até 500 participantes, gravações, controle de presença e cancelamento de ruído
|Videochamadas com até 1.000 participantes, além de gravação, controle de presença, cancelamento de ruído e transmissão ao vivo no domínio
|Controles de segurança e gerenciamento
|Controles de segurança e gerenciamento
|Segurança reforçada e controles de gerenciamento, incluindo o Vault e o Gerenciamento avançado de endpoints
|Controles avançados de segurança, gerenciamento e compliance, incluindo Vault, DLP, regiões de dados e gerenciamento corporativo de endpoints
|Suporte padrão
|Suporte padrão (upgrade para o avançado disponível)
|Suporte padrão (upgrade para o avançado disponível)
|Suporte avançado (upgrade para o premium disponível)
|—
|Assinatura eletrônica no app Documentos e em PDFs
|Assinatura eletrônica no app Documentos e em PDFs
|Assinatura eletrônica no app Documentos e em PDFs
|—
|Páginas de agendamento de horário
|Páginas de agendamento de horário
|Páginas de agendamento de horário
|—
|Criador e editor de vídeos colaborativos
|Criador e editor de vídeos colaborativos
|Criador e editor de vídeos colaborativos
|—
|Layouts de email e mala direta
|Layouts de email e mala direta
|Layouts de email e mala direta
Quando falamos em preços, o Business Starter custa R$33/usuário, enquanto o Business Standard sai por R$82/usuário, o Business Plus por R$128/usuário. No caso do plano Enterprise, é preciso entrar em contato com a equipe de vendas do Google para aderir ao serviço.
Turbine o uso do Google Drive dentro da sua empresa sendo um assinante do Google Workspace!
