App TheBoringNotch transforma o notch do Mac em uma útil central de controle

Cá estamos com uma nova dica de app que traz mais funcionalidades para o notch dos Macs mais recentes: o TheBoringNotch é capaz de transformá-lo em uma útil central de controle com diversos recursos — parecida até com a Ilha Dinâmica (Dynamic Island).

Funcionando de forma similar ao recurso presente em iPhones, ele estende um pouco a área do notch (que não serve para muita coisa além de abrigar a câmera) para exibir na tela informações de atividades em execução. Se o usuário aproximar o cursor da barra de atividades, ela é ampliada e mais detalhes são exibidos, expandindo as possibilidades de controle.

Por meio dessa “central” ampliada, é possível ver detalhes e controlar o player de música, checar rapidamente a câmera (como uma espécie de “espelho”), arrastar arquivos para compartilhamento via AirDrop, acessar dados do calendário (como lembretes e reuniões), ver a porcentagem da bateria do Mac, acessar o progresso de downloads e abrir os ajustes do TheBoringNotch — que permitem customizar e alterar preferências, como cor e transparência, e acessar mais detalhes do app.

Todas essas funções são oferecidas com uma interface dinâmica, natural e adaptada para o macOS; além disso, quando a central ampliada não está em uso, ela pode ser reduzida de volta ao tamanho do notch, ficando praticamente invisível e não atrapalhando a área de operação e visualização da tela.

O TheBoringNotch está disponível para download gratuito no macOS no seu site oficial, e seu repositório completo pode ser acessado em sua página do GitHub. Também é possível contribuir para aprimorar o aplicativo enviando feedbacks ou realizando alterações na sua programação, que é de código aberto.

Para rodar o app no seu Mac, basta fazer o download pelo site, clicar em “Ok” no popup após o download ser concluído, entrar em Configurações » Privacidade e Segurança, e permitir que o TheBoringNotch seja executado clicando no botão “Abrir mesmo assim”. Esse procedimento só precisará ser feito uma vez, no momento de iniciar o app.

dica do Alexandre Colares