Apple promete suporte a especificação do RCS com criptografia de ponta a ponta

Douglas Nascimento
14/03/2025 • 09:17
RCS no iOS

Embora tenha relutado bastante para disponibilizar o suporte ao RCS 1Rich communications service, ou serviço de comunicação rico. em seus dispositivos (algo que finalmente aconteceu no ano passado), a Apple está se esforçando a manter o recurso mais seguro — afinal, segurança era teoricamente um dos motivos que “impediam” a empresa de adotá-lo.

Em declaração enviada para alguns veículos de imprensa (como o 9to5Mac), a empresa afirmou hoje que adicionará suporte a uma nova especificação de segurança a qual foi lançada hoje com o Perfil Universal 3.0, que — como prometido — inclui como principal destaque o suporte à criptografia de ponta a ponta ao RCS.

A criptografia de ponta a ponta é uma poderosa tecnologia de privacidade e segurança que o iMessage suporta desde o início, e agora estamos satisfeitos por ter ajudado a liderar um esforço intersetorial para trazer criptografia de ponta a ponta ao Perfil Universal RCS publicado pela GSMA. Adicionaremos suporte a mensagens RCS criptografadas de ponta a ponta para iOS, iPadOS, macOS e watchOS em futuras atualizações de software.

De acordo com a GSMA, responsável pelo padrão, a adoção da criptografia de ponta a ponta tem como base o protocolo Messaging Layer Security (MLS) e torna o padrão o “primeiro serviço de mensagens em larga escala a suportar criptografia de ponta a ponta interoperável entre implementações de clientes de diferentes provedores”.

O suporte à especificação por parte da Apple, por sua vez, eliminará ainda mais as diferenças entre o RCS e o iMessage, tornando mais segura a troca de mensagens entre usuários do iPhone e donos de smartphones Android — embora ainda não saibamos quando ela será implementada.

Outra coisa que ainda não sabemos é quando teremos finalmente o suporte ao RCS no iPhone por parte das operadoras brasileiras. Será que ainda chegará neste ano?

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
