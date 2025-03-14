Navegue

Apple promove slow motion em 4K a 120qps dos iPhones 16 Pro em comercial

Bruno Cardoso
14/03/2025 • 11:24
Leitura de 1 minuto

A Apple liberou há pouco mais um comercial dos iPhones 16 Pro, desta vez focado no recurso de câmera lenta (slow motion) do dispositivo, que consegue capturar imagens em 4K a 120 quadros por segundo em Dolby Vision.

O vídeo traz dois policiais andando em câmera lenta enquanto explosões dignas de um filme de ação acontecem no horizonte — isso até que um deles interrompe a sequência épica e pergunta justamente a razão pela qual os dois estão andando tão lentamente. 😜

Com cerca de um minuto de duração, o comercial traz uma boa dose de humor ao mesmo tempo em que promove os recursos avançados de câmera dos iPhones 16 Pro. Ele, vale notar, já havia sido exibido pela Apple durante o evento de apresentação dos seus smartphones mais recentes.

Essa, vale notar, não é a primeira vez que a Apple dá uma atenção especial às capacidades de câmera lenta dos seus flagships em uma propaganda. Em setembro do ano passado, poucos dias após o lançamento dos dispositivos, a empresa divulgou outro comercial que trazia acrobacias de um grupo de profissionais em câmera lenta.

Segundo a Apple, o vídeo mais recente foi gravado em um iPhone e editado em um Mac, mas “software e hardware adicionais” foram usados para chegar ao resultado acima.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
