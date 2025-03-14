Apple promove slow motion em 4K a 120qps dos iPhones 16 Pro em comercial

A Apple liberou há pouco mais um comercial dos iPhones 16 Pro, desta vez focado no recurso de câmera lenta (slow motion) do dispositivo, que consegue capturar imagens em 4K a 120 quadros por segundo em Dolby Vision.

Publicidade

O vídeo traz dois policiais andando em câmera lenta enquanto explosões dignas de um filme de ação acontecem no horizonte — isso até que um deles interrompe a sequência épica e pergunta justamente a razão pela qual os dois estão andando tão lentamente. 😜

Com cerca de um minuto de duração, o comercial traz uma boa dose de humor ao mesmo tempo em que promove os recursos avançados de câmera dos iPhones 16 Pro. Ele, vale notar, já havia sido exibido pela Apple durante o evento de apresentação dos seus smartphones mais recentes.

Essa, vale notar, não é a primeira vez que a Apple dá uma atenção especial às capacidades de câmera lenta dos seus flagships em uma propaganda. Em setembro do ano passado, poucos dias após o lançamento dos dispositivos, a empresa divulgou outro comercial que trazia acrobacias de um grupo de profissionais em câmera lenta.

Publicidade

Segundo a Apple, o vídeo mais recente foi gravado em um iPhone e editado em um Mac, mas “software e hardware adicionais” foram usados para chegar ao resultado acima.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.