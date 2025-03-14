Apple supera rivais mesmo com vendas baixas de iPhones de entrada

O iPhone 16e está dando o que falar desde que foi anunciado. Ele chegou como substituto indireto do iPhone SE, mas com um preço bem mais salgado — deixando no ar a pergunta: afinal, qual é público que a Apple quer atingir com esse modelo?

Vendido como parte da linha iPhone 16, o lançamento do dispositivo mais básico sugere que a Maçã quer que ele seja visto como uma versão mais em conta que os outros modelos — e não como um celular básico de entrada.

Só que isso acaba confundindo um pouco as coisas. Enquanto o iPhone SE era claramente voltado para quem queria migrar do Android ou comprar um iPhone pela primeira vez, o público do 16e não está tão claro assim.

A verdade é que a empresa nunca teve muito sucesso com modelos mais simples e baratos. Dados da Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) mostram que, nos últimos anos, celulares como o iPhones SE, 12 mini e 13 mini nunca representaram mais do que 20% das vendas totais da Apple em um trimestre.

Na verdade, essa participação caiu para apenas 5% recentemente. O iPhone 13 mini, por exemplo, chegou a ter 8% das vendas no terceiro trimestre de 2022, mas logo depois foi descontinuado.

Isso, contudo, não significa que esses modelos sejam um fracasso total. Mesmo sendo os “patinhos feios” da Apple, eles ainda vendem mais que muitos celulares topo de linha da concorrência.

Em 2022, oito dos dez smartphones mais vendidos no mundo eram iPhones, e essa tendência segue firme. Só para ter uma ideia, o iPhone 14 sozinho representou 19% de todas as vendas da Maçã em 2023, superando linhas inteiras de rivais, como os aparelhos do Google.

A estratégia da Apple para conquistar quem não quer gastar muito sempre foi um pouco dividida. De um lado, a empresa lança modelos mais simples, como o SE e o 16e. Do outro, continua vendendo versões antigas dos iPhones com desconto. E, até agora, essa segunda tática tem funcionado melhor.

O iPhone 16e pode ser uma tentativa de criar uma estratégia mais clara para quem busca um celular mais acessível, porém atualizado. Se der certo, a empresa poderá acabar dependendo menos da venda de iPhones antigos para conquistar esse público. Mas, com um preço mais alto e um posicionamento meio confuso, essa não será uma tarefa fácil.

iPhone 16e vende mais que o SE, mas não segura queda na China

Lá na China, o iPhone 16e está saindo das lojas mais rápido que o SE (2022), mas isso não deverá ser suficiente para frear a queda da empresa no mercado chinês — é o que aponta um relatório da consultoria IDC.

Nos primeiros três dias de vendas, o iPhone 16e teve um desempenho 60% melhor que o SE de terceira geração. Apesar disso, a Apple ainda deverá fechar o ano com uma queda de 2% nas vendas na China.

O motivo? A concorrência com as marcas locais está cada vez mais acirrada, especialmente porque o governo chinês está injetando pesados subsídios para estimular o consumo de produtos nacionais.

A diretora sênior da IDC, Nabila Popal, explica que os subsídios, os quais somam mais de US$41 bilhões, estão beneficiando muito mais marcas como Xiaomi e vivo. Isso coloca a Apple em desvantagem, já que o iPhone 16e é mais caro que o SE e tem especificações mais simples — como só uma câmera, armazenamento básico e poucos recursos de IA. Para o consumidor chinês, que busca custo-benefício, o preço acaba pesando.

No mercado chinês, inclusive, o HarmonyOS (da HUAWEI) ultrapassou o iOS e se consolidou como o segundo sistema operacional mais usado, com 19% de participação no mercado, segundo a Counterpoint. O iOS, com 17%, perdeu espaço devido ao fraco desempenho das vendas do iPhone 16. No cenário global, o Android lidera com 74%, seguido pelo iOS (22%) e HarmonyOS (4%).

A boa notícia é que a Maçã está se movimentando para tentar virar o jogo. Conforme noticiamos, a empresa planeja levar a Apple Intelligence à China ainda neste ano. Fora do país, o iPhone 16e pode ter um desempenho melhor. Na Índia, por exemplo, ele deverá representar até 20% das vendas de iPhones no segundo semestre deste ano.

