Apple TV+: Jason Sudeikis confirma que “Ted Lasso” terá uma 4ª temporada [atualizado]

Fãs de “Ted Lasso”, podem comemorar! Depois de mais de um ano de rumores, finalmente temos uma confirmação de que a quarta temporada da série focada no treinador de futebol interpretado por Jason Sudeikis realmente acontecerá!

Como notado pelo pessoal do BGR, essa informação foi divulgada pelo próprio Sudeikis durante uma participação no podcast “New Heights”, apresentado por Jason & Travis Kelci. “É nisso que estamos agora, na quarta temporada. Essa é a palavra oficial, sim, Ted está treinando.”

Uma das séries de maior sucesso do Apple TV+, “Ted Lasso” gira em torno de um treinador de futebol americano dos Estados Unidos que é contratado para comandar um time de futebol fictício da segunda divisão do campeonato inglês, o AFC Richmond.

Sudeikis confirmou também que a quarta temporada da série focará, desta vez, na criação da equipe feminina do clube — possibilidade que chegou a ser aventada na terceira temporada. A previsão é que a produção dos novos episódios seja iniciada em algum momento de maio ou junho, segundo rumores.

O Apple TV+ ainda precisa anunciar oficialmente que a série ganhará novos episódios, mas essa fala de Sudeikis, que é a grande estrela da produção, praticamente garante que teremos uma quarta temporada — a qual tem tudo para retomar o posto da mais vista da história do serviço de streaming, roubando de volta o lugar hoje ocupado por “Ruptura” (“Severance”).

Atualização14/03/2025 às 11:30

O Apple TV+ não perdeu tempo e, depois da divulgação da fala de Sudeikis, já tratou de confirmar que a quarta temporada de “Ted Lasso” será mesmo lançada.

4ª temporada.



Sorry y’all. What’d I miss? — Ted Lasso (@TedLasso) March 14, 2025 Finalmente encontrei a maldita senha para essa coisa.

Desculpem a todos. O que eu perdi?

Matt Cherniss, chefe de programação da Apple TV+, falou sobre o anúncio:

“Ted Lasso” tem sido nada menos que um rolo compressor, inspirando uma base de fãs apaixonada em todo o mundo e proporcionando alegria e risadas sem fim, tudo isso enquanto espalha gentileza, compaixão e crença inabalável. Todos na Apple estão entusiasmados em continuar nossa colaboração com Jason e as mentes criativas brilhantes por trás deste programa.

Ainda segundo a Maçã, a nova temporada terá a adição do vencedor do Emmy Jack Burditt ao elenco da série, embora nenhuma informação tenha sido revelada sobre o seu papel.

