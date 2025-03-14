Chefe da Siri reconheceu que adiamento de recursos é uma “vergonha”, revela Bloomberg

De acordo com informações da Bloomberg, Robby Walker (diretor sênior da Apple, responsável pela Siri) disse em uma reunião com a sua equipe de engenheiros que os atrasos de recursos relacionados à Apple Intelligence são uma “vergonha”.

Publicidade

Como sabemos, a Maçã confirmou há exatamente uma semana que adiou os recursos da assistente empurrados pela sua tecnologia de inteligência artificial para 2026, o que foi considerado um golpe e tanto para a empresa em um mercado tão aquecido.

Segundo pessoas familiarizadas com o assunto, porém, o executivo teria dito que não está claro quando esses recursos realmente serão lançados (embora o objetivo seja fazer isso mesmo no iOS 19), e que sua equipe tem passado atualmente por um “período ruim” — sugerindo que os seus funcionários “podem estar se sentindo irritados, decepcionados, esgotados e envergonhados” com os adiamentos.

Apesar das palavras duras, ele parabenizou os seus subordinados por terem desenvolvido recursos “incrivelmente impressionantes”, e disse que eles deveriam se sentir orgulhosos pelo trabalho colocado neles. Nessa mesma toada, o executivo prometeu tornar a Siri a “melhor assistente virtual do mercado”.

Publicidade

Segundo Walker, a situação é especialmente “feia” — como ele mesmo colocou — por conta do fato de a Apple ter demonstrado esses recursos antes de deles estarem realmente prontos — algo que foi agravado pela vontade do time de marketing de promover essas melhorias como novidades da linha iPhone 16.

O executivo defendeu que a Apple deve priorizar outros projetos de hardware e software enquanto desenvolve os recurso da Apple Intelligence, os quais são considerados até mais urgentes (pelo menos levando em conta o contexto atual). De acordo com eles, decisões futuras serão tomadas “caso a caso” conforme o trabalho avança nos produtos planejados para 2026.

Temos outros compromissos na Apple com outros projetos. Queremos manter nossos compromissos com eles, e entendemos que agora eles são potencialmente mais urgentes em termos de cronograma do que os recursos que foram adiados. Os clientes não estão esperando apenas esses novos recursos, mas também querem uma Siri mais completa. Vamos lançar esses recursos e mais assim que estiverem prontos.

Walker comentou que executivos de alto escalão como John Giannandrea (responsável por comandar os esforços de IA da Apple) e Craig Federighi (chefe de software da Maçã) estão assumindo uma “intensa responsabilidade pessoal” sobre esses adiamentos.

O que gerou o atraso, afinal?

Ainda segundo o executivo, os atrasos foram motivados por problemas de qualidade envolvendo os novos recursos, que não têm funcionado como esperado 1/3 do tempo — preocupação que foi levada por Federighi para outros executivos sênior da Apple.

Publicidade

Para encorajar a sua equipe, Walker teria reproduzido durante essa reunião um vídeo que mostra essas tecnologias funcionando corretamente, o qual contava com a IA achando corretamente o número da sua carteira de motorista e fotos de uma criança em específico. Ele também disse que, com esse adiamento, seus funcionários terão direito a um “tempo longe” para recarregar as energias e se preparar para “muito trabalho duro pela frente”.

Perguntada sobre essa reunião, que foi agendada na semana passada, a Apple obviamente não quis comentar.