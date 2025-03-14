Como adicionar um item de terceiros ao app Buscar [iPhone e iPad]

O aplicativo nativo Buscar (Find My) do iPhone e iPad possibilita, dentre outras coisas, que você adicione o AirTag (rastreador de objetos fabricado pela própria Apple) para encontrar seus pertences.

Publicidade

Só que, além dele, você também pode cadastrar outros acessórios de fabricantes terceiras que funcionam com a rede Buscar, como carteiras, bolsas/mochilas e outros produtos do tipo.

E é exatamente isso que mostraremos agora, veja só! 😉

Como adicionar um rastreador de terceiro no app Buscar

Antes de mais nada, certifique-se de que o acessório é compatível com a rede Buscar. Normalmente, um símbolo do recurso está impresso na caixa da fabricante — como no caso no Nomad Card, por exemplo.

Publicidade

Depois, abra o app Buscar no seu iPhone ou iPad e siga as instruções da fabricante para acionar o dispositivo. Com a aba “Itens” aberta, selecione o “+” e toque em “Adicionar Outro Item”.

Em certos acessórios, pode ser que você tenha que puxar alguma abinha de plástico para dar contato na bateria e/ou pressionar e segurar algum botão para iniciar o processo de emparelhamento.

Vá até “Conectar”, digite um nome para o acessório, o emoji e, em seguida, escolha “Continuar”. Após tocar em “Continuar” novamente, o item será registrado na sua Conta Apple (ex-ID Apple). Selecione, então, “Finalizar”.

Publicidade

Posteriormente, você também poderá rastrear o item usando o app Buscar do Mac e o Buscar Itens do Apple Watch.

Como manter o item atualizado

A fabricante do acessório pode atualizar o firmware dele, a fim de adicionar novos recursos, além de corrigir bugs ou alguma brecha de segurança.

Para verificar isso, abra o app Buscar, toque na aba “Itens” e no item. Caso haja uma atualização, selecione “Atualização Disponível” e siga as instruções mostradas. Se isso não aparecer, quer dizer que não há nenhum update pendente.

Publicidade

A Apple informa que, enquanto o item está em processo de atualização de firmware, não é possível utilizar os recursos do app Buscar.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.