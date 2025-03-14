Como desativar as Sugestões por Localização da Busca no iPhone

Alguns recursos do iPhone/iPad procuram otimizar a vida do usuário ao oferecer atalhos para possíveis ações que acontecerão. Ao utilizar a busca de apps, a seção “Mais Relevante” exibe prováveis opções de aplicativos baseados no histórico de uso e na localização do dispositivo.

Contudo, se você quiser (por questões de privacidade), pode desativar a função de atalhos baseados na localização ou impedir a sugestão de apps nessa seção.

Para isso, entre nos Ajustes (Settings), selecione “Privacidade e Segurança” e entre em “Serviços de Localização”. Depois, toque em “Serviços do Sistema” (lá em baixo) e desative a função “Sugestões e Busca”.

Prontinho! 😉