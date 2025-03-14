Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Como desativar as Sugestões por Localização da Busca no iPhone

Lucas Miranda Magalhães
14/03/2025 • 08:00
Shutterstock.com
Lupa

Alguns recursos do iPhone/iPad procuram otimizar a vida do usuário ao oferecer atalhos para possíveis ações que acontecerão. Ao utilizar a busca de apps, a seção “Mais Relevante” exibe prováveis opções de aplicativos baseados no histórico de uso e na localização do dispositivo.

Publicidade

Contudo, se você quiser (por questões de privacidade), pode desativar a função de atalhos baseados na localização ou impedir a sugestão de apps nessa seção.

Para isso, entre nos Ajustes (Settings), selecione “Privacidade e Segurança” e entre em “Serviços de Localização”. Depois, toque em “Serviços do Sistema” (lá em baixo) e desative a função “Sugestões e Busca”.

Prontinho! 😉

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Lucas Miranda Magalhães
Estudante de Comunicação Organizacional na Universidade de Brasília (UnB), é fascinado pelo mundo Apple desde que se entende por gente. Mineiro que reside em Brasília, não desgruda do seu iPhone 16 Pro e de seus AirPods Pro. Adora música, cinema, games, livros, tecnologia, e cultura pop.
Post Ant.

Como ser alertado quando a localização de uma pessoa mudar pelo Buscar [iPhone, iPad e Mac]
Próx. Post

Apple promete suporte a especificação do RCS com criptografia de ponta a ponta
Posts relacionados