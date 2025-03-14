Navegue

Leitura de 2 minuto

Como ser alertado quando a localização de uma pessoa mudar pelo Buscar [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
14/03/2025 • 07:30
App Busca (Find My) no iPhone

O aplicativo nativo Buscar (Find My) do iPhone, iPad e Mac oferece a possibilidade de rastrear os seus dispositivos da Apple, itens com AirTags (ou outros produtos do tipo) e também compartilhar a sua localização com amigos e familiares.

Nesse último cenário, você ainda pode ser alertado quando a localização de uma pessoa mudar — seja quando ela chegar a um local, sair dele ou não estiver em uma localização determinada.

Confira como utilizar essas funções na prática! 😉

Como ser alertado no iPhone/iPad quando a localização de uma pessoa mudar

Com o app Buscar aberto, toque na aba “Pessoas” e selecione uma. Escolha “Adicionar” (na seção de notificações) e vá em “Notifique-me”.

Agora, defina se deseja receber uma notificação quando a pessoa chegar ou sair de um local. Escolha a localização ou toque em “Nova Localização” para criar uma e definir um raio — com um raio maior, você receberá uma notificação quando a pessoa estiver perto da localização em si, em vez de exatamente no local.

Selecione a opção de notificação (apenas uma vez ou sempre), “Adicionar” e “OK”. A pessoa receberá um alerta depois que você definir a notificação, por questões de privacidade.

Já para ser alertado quando a pessoa não estiver no local, siga os mesmos passos mostrados acima mas, em “Notificações”, toque em “Adicionar” e em “Notifique‑me”. Na seção “Quando”, escolha “[Nome da pessoa] Não Estiver em”. Selecione um local ou vá até “Nova Localização” para criar uma e definir um raio.

Selecione quando deseja receber a notificação, toque em “Adicionar” e “OK”.

Como ser alertado no Mac quando a localização de uma pessoa mudar

Com o Buscar aberto, vá até a aba “Pessoas”, selecione um nome e clique no “i” no mapa. Abaixo de “Notificações”, escolha “Adicionar” e, em seguida, “Notifique-me”.

Escolha se deseja ser notificado quando a pessoa chegar, sair ou não estiver em um local. Caso queira, é possível clicar em “Nova Localização” para criar uma nova e definir um raio.

Dependendo da notificação, será possível escolher a frequência ou quando você deseja ser notificado. Por fim, clique em “Adicionar” e “OK”.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
