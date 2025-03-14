“Dope Thief” é a estreia do dia no Apple TV+; banda Metallica ganha especial imersivo para o Vision Pro

Estrearam hoje duas novas produções no aplicativo Apple TV. Tratam-se da aguardada série “Ladrões de Drogas” (“Dope Thief”), do Apple TV+, e de “Metallica”, um especial imersivo do grupo de rock homônimo para o Apple Vision Pro.

Vamos conferir um pouco mais sobre as duas produções?

“Ladrões de Drogas”

Protagonizada por Brian Tyree Henry e pelo brasileiro Wagner Moura (que faz sua segunda série do Apple TV+, diga-se), “Ladrões de Drogas” acompanha dois amigos de longa data que se disfarçam de policiais para roubar traficantes.

Ambientada na Filadélfia (cidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos), os dois parecem estar envolvidos em um esquema perfeito, até que acabam abordando o local errado e viram alvos de uma organização do narcotráfico.

Produzida por Ridley Scott (que também dirige o primeiro episódio), a série conta com nomes como Marin Ireland, Kate Mulgrew, Nesta Cooper, Amir Arison, Dustin Nguyen e Ving Rhames em seu elenco.

O criador da série, Peter Craig, atua como produtor executivo ao lado de Scott, David W. Zucker, Richard Heus, Jordan Sheehan, Clayton Krueger e Jennifer Wiley-Moxley.

Veja também o trailer dublado:

Ao todo, a primeira temporada contará com oito episódios, sendo que apenas os dois primeiros já foram disponibilizados nessa estreia. Os demais serão lançados individualmente, às sextas-feiras, até 25 de abril.

“Metallica”

Anunciado oficialmente na última terça-feira (11/3), “Metallica” é o novo especial da série Apple Immersive Video, o qual foi filmado especialmente para o Apple Vision Pro no show final da banda do segundo ano da M72 World Tour, na Cidade do México.

Com vídeo de alta resolução em 180º e áudio espacial, o especial foi capturado em um palco personalizado com uma mistura de câmeras estabilizadas, suspensas por cabo e sistemas de câmera com controle que se moviam pelo palco.

Watch @Metallica’s first immersive concert film, only on #AppleVisionPro starting March 14th. https://t.co/JeUZtdgdkh pic.twitter.com/IuII4hIqhw — Apple Music (@AppleMusic) March 11, 2025 Assista ao primeiro filme de um show imersivo do @Metallica, apenas no #AppleVisionPro, a partir de 14 de março.

A Apple promete fornecer aos espectadores “acesso sem precedentes a James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo“, bem como a apresentações completas dos clássicos “Whiplash”, “One” e “Enter Sandman”.

O especial já está disponível gratuitamente para donos do Apple Vision Pro e, para quem não tem o headset, é possível reservar uma demonstração em uma Apple Store em locais onde o headset está disponível para assistir a uma prévia estendida dele.

