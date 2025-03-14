Jogo Palworld é lançado no Mac e ganhará crossplay entre plataformas

A desenvolvedora Pocketpair anunciou recentemente algumas novidades bem legais para donos de dispositivos da Apple: o lançamento do popular game Palworld para o macOS e, agora, o suporte ao crossplay entre plataformas.
A primeira novidade foi anunciada no início deste mês (especificamente no dia 4/3), após um atraso no lançamento do game para o sistema da Maçã — o qual foi prometido já para 2024 na keynote de abertura da WWDC24.
Disponível apenas na App Store e em Macs com um chip da própria Apple (M1 ou superior), Palworld é um game de aventura e sobrevivência de mundo aberto — muitas vezes comparado e até considerado um “clone” de Pokémon.
No game, você pode levar uma vida tranquila junto às criaturas fantásticas conhecidas como “Pals” ou até mesmo contar com a ajuda delas para lutar em batalhas, vendê-las ou simplesmente transformá-las em comida.
Este é um jogo completamente inovador de fabricação e sobrevivência em mundo aberto com suporte a vários jogadores. Nele você reúne criaturas fantásticas conhecidas como “Pals” em um vasto mundo e as usa em batalhas ou para trabalhos em construção, fazendas ou fábricas.
O jogo conta com desafios envolvendo sobrevivência, bem como recursos envolvendo montaria e exploração, construções, atividades do dia a dia, trabalho agrícola, industrial e automação, procriação e caça ilegal.
Com o modo multiplayer, é possível também entrar em uma partida com outros jogadores — o que possibilita tanto uma aventura amigável em conjunto a amigos quanto um enfrentamento em duelos.
Crossplay disponibilizado
A possibilidade de jogar com outros players ficará ainda mais completa com o suporte ao crossplay, o qual foi anunciado pela Pocketpair para o final deste mês em todas as plataformas nas quais o game está disponível.
Isso significa que, caso você baixe o jogo no macOS, passará a ser possível também se aventurar com jogadores que têm o game instalado em outros dispositivos (como em consoles e PCs com Windows) — algo indisponível até agora.
Para marcar a atualização, que contará também com outros recursos não especificados, o game está com um desconto de 25% nas lojas do Steam e do PlayStation, caso você tenha alguma dessas plataformas.
Na Mac App Store (que é a única forma de adquiri-lo no macOS), no entanto, o preço permanece o mesmo: uma compra única de R$90.