Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Jogo Palworld é lançado no Mac e ganhará crossplay entre plataformas

Douglas Nascimento
14/03/2025 • 12:18
Palworld

A desenvolvedora Pocketpair anunciou recentemente algumas novidades bem legais para donos de dispositivos da Apple: o lançamento do popular game Palworld para o macOS e, agora, o suporte ao crossplay entre plataformas.

Publicidade

A primeira novidade foi anunciada no início deste mês (especificamente no dia 4/3), após um atraso no lançamento do game para o sistema da Maçã — o qual foi prometido já para 2024 na keynote de abertura da WWDC24.

🎉 Palworld lançado hoje no Mac 🎉
🔥 Aventura de sobrevivência em mundo aberto! Singleplayer e multiplayer!
🧭 Mais de 100 tipos de amigos!
💪 Lute, treine e trabalhe junto com seus amigos!
Otimizado para rodar nativamente em Macs com Apple Silicon. 💻
Mac App Store:
apps.apple.com/br/app/id6503918400
O servidor dedicado para Mac está programado para ser lançado em meados de março de 2025.

Disponível apenas na App Store e em Macs com um chip da própria Apple (M1 ou superior), Palworld é um game de aventura e sobrevivência de mundo aberto — muitas vezes comparado e até considerado um “clone” de Pokémon.

No game, você pode levar uma vida tranquila junto às criaturas fantásticas conhecidas como “Pals” ou até mesmo contar com a ajuda delas para lutar em batalhas, vendê-las ou simplesmente transformá-las em comida.

Publicidade

Este é um jogo completamente inovador de fabricação e sobrevivência em mundo aberto com suporte a vários jogadores. Nele você reúne criaturas fantásticas conhecidas como “Pals” em um vasto mundo e as usa em batalhas ou para trabalhos em construção, fazendas ou fábricas.

O jogo conta com desafios envolvendo sobrevivência, bem como recursos envolvendo montaria e exploração, construções, atividades do dia a dia, trabalho agrícola, industrial e automação, procriação e caça ilegal.

Com o modo multiplayer, é possível também entrar em uma partida com outros jogadores — o que possibilita tanto uma aventura amigável em conjunto a amigos quanto um enfrentamento em duelos.

Crossplay disponibilizado

A possibilidade de jogar com outros players ficará ainda mais completa com o suporte ao crossplay, o qual foi anunciado pela Pocketpair para o final deste mês em todas as plataformas nas quais o game está disponível.

Publicidade

Isso significa que, caso você baixe o jogo no macOS, passará a ser possível também se aventurar com jogadores que têm o game instalado em outros dispositivos (como em consoles e PCs com Windows) — algo indisponível até agora.

🚨 Atualização de Crossplay do Palworld chegando no final de março! 🚨
Multiplayer em todas as plataformas e transferência mundial para Pals. 🚚
Para comemorar a atualização, Palworld está com 25% de desconto na PS Store e no Steam!
Não perca. 🎁
Loja PS: store.playstation.com/product/UP6360…
Vapor: bit.ly/palworld240119

Para marcar a atualização, que contará também com outros recursos não especificados, o game está com um desconto de 25% nas lojas do Steam e do PlayStation, caso você tenha alguma dessas plataformas.

Na Mac App Store (que é a única forma de adquiri-lo no macOS), no entanto, o preço permanece o mesmo: uma compra única de R$90.

via Omelete [1, 2]

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Apple promove slow motion em 4K a 120qps dos iPhones 16 Pro em comercial
Próx. Post

Reino Unido é criticado e pressionado após mandar Apple criar backdoor
Posts relacionados