Linha “iPhone 17” poderá estrear o primeiro modelo Ultra

Já há alguns anos, circulam rumores sobre a chegada de um modelo Ultra do iPhone, o qual substituiria a versão Pro Max ou seria ainda mais completa do que ela, tornando-se o novo modelo topo-de-linha da Maçã. Esses rumores, contudo, obviamente não se concretizaram — mas estão de volta para os lançamentos da Apple neste ano.

Publicidade

De acordo com o leaker conhecido como yeux1122, grandes planos estão em desenvolvimento para a linha “iPhone 17”, desde a introdução do “iPhone 17 Air/Slim” até a do “iPhone 17 Ultra”.

Segundo ele, a versão Ultra terá uma Ilha Dinâmica (Dynamic Island) menor, será equipado com uma câmara com sistema de resfriamento por vapor e uma bateria ainda maior (podendo deixar o dispositivo mais grosso).

Além disso, o leaker levantou teorias sobre um possível modelo mais fino e leve do que o resto da linha, que ficaria entre as versões básica e Pro, marcando uma grande mudança na linha de smartphones da Maçã.

Publicidade

Dessa forma, a possível linha “iPhone 17” ficaria assim:

“iPhone 17”

“iPhone 17 Air”

“iPhone 17 Pro”

“iPhone 17 Ultra”

De acordo com o MacRumors, essa estratégia de diferenciação por nomenclaturas possibilitaria que a Apple cobrasse um preço mais alto pelo modelo Ultra. Isso também ajudaria a segmentar melhor as diferentes categorias dos dispositivos, como ocorre com o iPad Air e MacBook Air, por exemplo, que representam modelos mais leves, enquanto os modelos Pro são direcionados a heavy users que buscam por melhor desempenho. Já o termo Ultra, atualmente utilizado no Apple Watch e nos chips (Apple Silicon), representa o que há de melhor e mais avançado numa determinada linha.

Os rumores sobre o uso da nomenclatura Ultra para o modelo topo-de-linha do “iPhone 17” poderão no final não se concretizar, mas o fato é que a Apple já estudou essa possibilidade para modelos passados.

Publicidade

O leaker também comentou sobre o lançamento do tão aguardado iPhone dobrável, que deverá ficar para o final de 2026, com nomenclatura ainda a ser definida.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.