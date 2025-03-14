Navegue

MacBooks Air (M4) ainda são difíceis de consertar, atesta iFixit

Yan Avelino
14/03/2025 • 18:18
Leitura de 2 minuto

No seu mais recente teardown, a iFixit analisou os recém-lançados MacBooks Air com chip M4. A atualização, como sabemos, trouxe melhorias na câmera e até uma redução no preço. Apesar disso, a reparabilidade ainda deixa a desejar.

O design do chassi é o mesmo desde os modelos M2, o que facilita a desmontagem para quem já conhece a máquina. No entanto, de acordo com a iFixit, a Apple não trouxe a cola com liberação elétrica dos iPhones, o que dificulta a troca da bateria. A remoção ainda depende de fitas adesivas, que podem quebrar durante o processo.

Por outro lado, componentes como as entradas USB-C, o touchpad e os alto-falantes são mais acessíveis e modulares. As portas USB-C, por exemplo, são presas com parafusos, o que facilita a substituição — um avanço em relação aos modelos anteriores.

Nem tudo é simples, contudo: a placa lógica, o botão do Touch ID e o teclado estão bem escondidos; eles exigem uma desmontagem bastante complexa, conforme analisado. O armazenamento soldado e os problemas de calibração da tela e do teclado também complicam os reparos.

A iFixit também ressaltou que bloqueios de software e restrições de emparelhamento de peças limitam o uso de componentes de terceiros ou reaproveitados. Mesmo peças originais podem causar problemas, se não forem instaladas pela Apple.

A empresa tem apoiado mais o reparo por conta própria — o Self Service Repair — com manuais e peças disponíveis desde 2022. No entanto, as práticas de bloqueio de software ainda geram críticas, uma vez que aumentam custos e geram lixo eletrônico.

No final, a iFixit deu aos MacBooks Air (M4) uma nota 5 (de 10) em reparabilidade. Para eles, o design modular é um avanço, mas o armazenamento soldado e as restrições de software ainda são obstáculos.

