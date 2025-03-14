Navegue

MacMagazine no Ar #622: recursos da Siri adiados, iOS 19 com novo design, AirPods com tradução em tempo real, Face ID sob a tela e mais!

Eduardo Marques
14/03/2025 • 21:00
Capa do MacMagazine no Ar (podcast) #622

E hoje é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 622ª edição do nosso podcast.

Participantes do dia

A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya].

Pauta do episódio

Ouça pelo SoundCloud
Ouça pelo Apple Podcasts
Ouça no Spotify

Podcast: Download (Duration: 1:07:44 — 69.0MB)

Nosso podcast está disponível no Apple Podcasts, no Spotify, no Amazon Music, no Deezer, no Google Podcasts, num perfil do portal SoundCloud ou diretamente num feed RSS.

Gravação ao vivo

Todas as nossas gravações do podcast são transmitidas ao vivo pelo YouTube, com interação via (Super) Chats.

YouTube video
Capa do podcast - MacMagazine no Ar
MacMagazine no Ar de MacMagazine Episódio: #622
Gravação: 13 de março de 2025
Duração: 1h07min44
Trilha sonora: Olly Alexander
Badge - Ouvir no Apple Podcasts Código QR Código QR

Eduardo Marques
Graduado em Comunicação Social pela ESPM-RJ, teve seu primeiro contato com um produto Apple (um iMac G5) em 2005, quando trabalhava em uma produtora de eventos. Depois foi morar fora para estudar e voltou com um iMac G5 (iSight) na bagagem. Sempre que passa em frente a uma Apple Store, é abduzido. Carioca e flamenguista, trabalha em um MacBook Pro de 16" (2021) e usa um iPhone 15 Pro Max, um Apple Watch Ultra 2 e uma Apple TV 4K (1ª geração), além dos AirPods Pro 2.
