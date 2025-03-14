MacMagazine no Ar #622: recursos da Siri adiados, iOS 19 com novo design, AirPods com tradução em tempo real, Face ID sob a tela e mais!

E hoje é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 622ª edição do nosso podcast.
Participantes do dia
- Rafael Fischmann [@rfischmann]
- Eduardo Marques [@eduardomarques]
A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya].
Pauta do episódio
00:00:00Introdução
00:06:08Apple adia recursos da Siri relacionados à Apple Intelligence para 2026
00:25:51iOS/iPadOS 19 e macOS 16 terão a maior renovação dos últimos anos, aposta Gurman
00:33:50AirPods deverão ganhar tradução em tempo real ainda neste ano, aposta Gurman
00:44:30iPad Pro dobrável poderá contar com Face ID sob a tela
00:51:42Leaker corrobora câmara de vapor para resfriamento dos “iPhone 17 Pro”
00:59:41TJ-MA comprará meio milhão de reais em iPhones para desembargadores
01:05:37Encerramento
Gravação ao vivo
Gravação: 13 de março de 2025
Duração: 1h07min44
Trilha sonora: Olly Alexander