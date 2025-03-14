Promoções na App Store: A Noble Circle, A Good Snowman, Tape e mais!

Fechando a semana com a nossa tradicional seleção de promoções na App Store!
A Noble Circle, desenvolvido pelo mesmo criador dos bestsellers A Dark Room e The Ensign, é muito mais do que parece ser.
Se você já jogou um desses outros dois games citados, certamente tem uma ideia do que pode encontrar. Seu objetivo é fazer a maior pontuação possível, movendo um círculo para o alto, com toques. De acordo com a sua evolução e subida, uma surpreendente história será revelada.
Confira um vídeo:
Aproveite a oferta! 😀
Abaixo outros apps/jogos que, juntos, somam mais de R$100 em descontos:
Jogos
Puzzles.
Jogo de aventura.
Jogo de ação.
Aplicativos
Reprodutor musical.
Utilitário musical.
Conversor de unidades.
Aproveitem as ofertas e tenham um excelente final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️