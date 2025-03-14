Sim, o iPad com chip A16 é capaz de rodar o Final Cut Pro!

Se a Apple decepcionou meio mundo ao faltar com o suporte à Apple Intelligence no novo iPad (equipado com o chip A16 Bionic), a empresa pelo menos deu um “prêmio” de consolação aos donos do novo aparelho: suporte ao Final Cut Pro.

Isso mesmo! O novo iPad já consta na lista dos compatíveis na página do aplicativo de edição de vídeos profissionais da Maçã na App Store, a qual foi atualizada recentemente especialmente para exibir a novidade.

A página também destaca agora que é necessário um dispositivo com um chip da série M ou o A16. Antes, era exigido pelo menos o chip A17 Pro (presente no iPad mini lançado no ano passado).

Isso significa que os modelos mais recentes de todas as quatro linhas de iPads agora são capazes de executar o software — algo que também se estende à versão móvel do app de criação de músicas da Apple, o Logic Pro.

Embora essa seja uma mudança pequena e bastante específica em relação ao iPad de entrada, pode ser que ela seja suficiente para influenciar na decisão de alguma parcela dos usuários de comprar ou não o novo modelo.

