App Notas

Como adicionar um link para uma anotação em outra nota no iPhone, iPad e Mac

Pedro Henrique Nunes
15/03/2025 • 16:30
Leitura de 1 minuto

O aplicativo nativo Notas (Notes) traz vários truques bacanas que facilitam a vida de quem precisa fazer anotações pessoais ou de trabalho.

Uma delas, por exemplo, permite adicionar um link dentro de uma anotação para outra nota sua — ideal para uma consulta posterior, por exemplo.

Veja como é supersimples fazer isso no seu iPhone, iPad e Mac! 📝

Como adicionar um link para uma nota pelo iPhone/iPad

Com a nota aberta, digite “>>” e adicione o título da nota de destino. Escolha uma nota existente ou crie uma nova.

Quando quiser editar ou remover o link, mantenha-o pressionado e escolha uma das ações sugeridas.

Como adicionar um link para uma nota pelo Mac

Com a nota aberta, vá até Editar » Adicionar Link na barra de menus ou use o atalho ⌘ command K. Digite o nome de uma nota que deseja vincular. Conforme você fizer isso, uma lista de notas correspondentes será exibida na tela.

Como opção, você também pode selecionar “Usar o Título da Nota” para fazer com que o texto do link sempre corresponda ao título atual da nota vinculada. Desmarque a caixa para digitar um texto diferente/personalizado para o link.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
