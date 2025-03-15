Como adicionar um link para uma anotação em outra nota no iPhone, iPad e Mac

O aplicativo nativo Notas (Notes) traz vários truques bacanas que facilitam a vida de quem precisa fazer anotações pessoais ou de trabalho.
Uma delas, por exemplo, permite adicionar um link dentro de uma anotação para outra nota sua — ideal para uma consulta posterior, por exemplo.
Veja como é supersimples fazer isso no seu iPhone, iPad e Mac! 📝
Como adicionar um link para uma nota pelo iPhone/iPad
Com a nota aberta, digite “>>” e adicione o título da nota de destino. Escolha uma nota existente ou crie uma nova.
Quando quiser editar ou remover o link, mantenha-o pressionado e escolha uma das ações sugeridas.
Como adicionar um link para uma nota pelo Mac
Com a nota aberta, vá até Editar » Adicionar Link na barra de menus ou use o atalho ⌘ command K. Digite o nome de uma nota que deseja vincular. Conforme você fizer isso, uma lista de notas correspondentes será exibida na tela.
Como opção, você também pode selecionar “Usar o Título da Nota” para fazer com que o texto do link sempre corresponda ao título atual da nota vinculada. Desmarque a caixa para digitar um texto diferente/personalizado para o link.