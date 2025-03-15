Como marcar uma gravação como favorita no Gravador [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo nativo Gravador (Voice Memos) do iPhone, iPad e Mac oferece diversos recursos bacanas a fim de deixar as suas gravações de voz ainda melhores.

Uma dica supersimples permite adicionar gravações como favoritas — para um acesso ainda mais fácil quando você quiser encontrá-las. Veja como fazer esse procedimento no seu dispositivo! 🎙️

Como marcar uma gravação como favorita pelo iPhone e iPad

Com o app aberto na lista de gravações, toque na gravação que deseja marcar como favorita, selecione o botão com três pontinhos e o coração para favoritá-la.

Ou, se preferir, deslize o dedo da esquerda para a direita em cima da gravação e toque no ícone de coração.

Se preferir, você também pode ir até “Editar” (acima da lista de gravações), selecionar uma ou mais gravações, tocar no ícone de compartilhamento, em “Mover para a Pasta” e em “Favoritas”.

Se ainda não houver uma pasta “Favoritas”, basta digitar “Favoritas” no campo para criá-la.

Como marcar uma gravação como favorita pelo Mac

Com o Gravador aberto, selecione uma gravação na barra lateral esquerda e clique no ícone de um coração (na parte superior).

Se tiver um trackpad/Magic Trackpad ou o Magic Mouse, você também pode deslizar dois dedos da esquerda para a direita sobre uma gravação e clicar no ícone de coração.