Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Como marcar uma gravação como favorita no Gravador [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
15/03/2025 • 13:30
sdx15 / Shutterstock.com
App Gravador no iPhone

O aplicativo nativo Gravador (Voice Memos) do iPhone, iPad e Mac oferece diversos recursos bacanas a fim de deixar as suas gravações de voz ainda melhores.

Publicidade

Uma dica supersimples permite adicionar gravações como favoritas — para um acesso ainda mais fácil quando você quiser encontrá-las. Veja como fazer esse procedimento no seu dispositivo! 🎙️

Como marcar uma gravação como favorita pelo iPhone e iPad

Com o app aberto na lista de gravações, toque na gravação que deseja marcar como favorita, selecione o botão com três pontinhos e o coração para favoritá-la.

Ou, se preferir, deslize o dedo da esquerda para a direita em cima da gravação e toque no ícone de coração.

Se preferir, você também pode ir até “Editar” (acima da lista de gravações), selecionar uma ou mais gravações, tocar no ícone de compartilhamento, em “Mover para a Pasta” e em “Favoritas”.

Publicidade

Se ainda não houver uma pasta “Favoritas”, basta digitar “Favoritas” no campo para criá-la.

Como marcar uma gravação como favorita pelo Mac

Com o Gravador aberto, selecione uma gravação na barra lateral esquerda e clique no ícone de um coração (na parte superior).

Se tiver um trackpad/Magic Trackpad ou o Magic Mouse, você também pode deslizar dois dedos da esquerda para a direita sobre uma gravação e clicar no ícone de coração.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

★ Vídeo: um Apple Watch vale 10x mais que esse smartwatch da HAYLOU?!
Próx. Post

O que fazer se o aviso “Talvez” aparecer ao lado de contatos [iPhone e iPad]
Posts relacionados