Como traduzir o texto que está em uma foto ou um vídeo [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
15/03/2025 • 18:00
Além de possuir um aplicativo nativo para a realização de traduções, os iPhones, iPads e Macs também podem fazer isso diretamente em fotos capturadas e armazenadas no app Fotos (Photos).

Isso pode ser bem útil caso você queira conferir essas traduções em uma captura de tela armazenada no seu dispositivo, por exemplo. Isso é feito usando o recurso Texto ao Vivo (Live Text) — introduzido no iOS/iPadOS 13 e macOS Monterey 12.

Abra o app Fotos e selecione a foto ou o vídeo desejado (se for um vídeo, antes você precisará pausá-lo no frame exato onde o texto aparece). Mantenha o dedo pressionado em cima do texto (no caso do iPhone/iPad) ou selecione-o (no caso do Mac).

No iPhone/iPad, vá até a setinha “>” até que “Traduzir” apareça e selecione-o para ver a tradução aparecer; no Mac, clique com o botão direito do mouse e escolha a opção de tradução.

Se quiser, ainda é possível escolher o ícone do Texto ao Vivo, no canto da tela e ir até “Traduzir”.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
