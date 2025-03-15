MM Fórum: iMac como segundo monitor, MacBook só na tomada e mais!

Semanalmente, nosso moderador Marcelo Melo seleciona cinco tópicos que estejam rolando no MM Fórum para serem destacados por aqui.
Os tópicos são escolhidos de acordo com o nosso bom senso, pelo número de respostas, pela atualidade do assunto e/ou por quão úteis eles podem ser para o público em geral.
Vamos aos links desta semana?
|Tópico
|Autor
|Respostas
|Existe a possibilidade de utilizar iMac 2017 como segundo monitor?
|Alex_Santos
|13
|Problemas com ícones e textos pequenos na resolução 4K do monitor DELL P2723QE
|Jefferson do Carmo
|4
|Macbook só inicializa com ele na tomada!
|lucasdihenrique
|3
|Recursos de audição dos AirPods Pro 2: só não tem no Brasil ?
|PedroNovak
|3
|Novo iPhone: transferir dados ou fazer configuração limpa?
|Thiago Oliveira
|1
Boas discussões, pessoal! 😉