O que fazer se o aviso “Talvez” aparecer ao lado de contatos [iPhone e iPad]

Com o seu iPhone ou iPad, você pode fazer ligações e receber mensagens facilmente usando os aplicativos nativos ou de terceiros.

Muitos usuários notam que, algumas vezes, um aviso “Talvez” (“Maybe”) ao lado do nome da pessoa pode aparecer na notificação ou na Tela Bloqueada do dispositivo. Isso ocorre porque o iOS/iPadOS faz uma dedução de quem pode estar lhe enviando mensagens com base no histórico.

Mesmo sendo muito útil, isso pode acabar trazendo o nome errado das pessoas. Em algumas dicas simples, porém, você pode resolver esse problema facilmente.

Veja o que fazer! 👤

Remova e adicione novamente o endereço de email associado ao contato (caso ele envie as mensagens usando esse meio). Para isso, abra o app Contatos (Contacts), toque no nome da pessoa e vá até “Editar” (no canto superior direito). Apague o endereço de email no campo dedicado e salve. Saia do app, volte a ele, edite novamente o contato em questão e adicione o endereço.

Desative a opção “Aprender com este App” nas configurações da Siri, indo até Ajustes » Apps » nome do app » Apple Intelligence e Siri e desmarcando-a.

Abra o app Contatos e verifique se não há um contato salvo como um contato vazio, sem nome, no fim da tela (na seção “#”). Se for o caso, exclua-o.

Se isso acontecer no app Mensagens, apague toda a lista de mensagens recém-apagadas abrindo o app, tocando em “Filtros” (no canto superior esquerdo) e em “Apagadas”. Depois, vá até “Apagar Tudo”.

Abra os Ajustes, toque em “Apps” e “Contatos”. Vá até “Apple Intelligence e Siri” e desmarque a opção “Mostrar Sugestões de Contato”.

Adicione o número de telefone a um contato e apague-o. Repita esse processo por ao menos duas vezes.

Sincronize novamente os seus contatos no iPhone e iPad. Para isso, abra os Ajustes, toque no seu nome (no topo da tela) e vá até iCloud » Ver Tudo (na seção “Salvos no iCloud”). Desmarque “Contatos” e escolha “Apagar do meu iPhone” (ou iPad). Reinicie o dispositivo e ative novamente a opção “Contatos” do iCloud.

Depois dessas dicas, o problema foi resolvido aí? 😊

via The Mac Observer, iDownloadBlog