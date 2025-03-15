Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

O que fazer se o aviso “Talvez” aparecer ao lado de contatos [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
15/03/2025 • 15:00
Shutterstock.com
Adolescente usando um iPhone

Com o seu iPhone ou iPad, você pode fazer ligações e receber mensagens facilmente usando os aplicativos nativos ou de terceiros.

Publicidade

Muitos usuários notam que, algumas vezes, um aviso “Talvez” (“Maybe”) ao lado do nome da pessoa pode aparecer na notificação ou na Tela Bloqueada do dispositivo. Isso ocorre porque o iOS/iPadOS faz uma dedução de quem pode estar lhe enviando mensagens com base no histórico.

Mesmo sendo muito útil, isso pode acabar trazendo o nome errado das pessoas. Em algumas dicas simples, porém, você pode resolver esse problema facilmente.

Veja o que fazer! 👤

  • Remova e adicione novamente o endereço de email associado ao contato (caso ele envie as mensagens usando esse meio). Para isso, abra o app Contatos (Contacts), toque no nome da pessoa e vá até “Editar” (no canto superior direito). Apague o endereço de email no campo dedicado e salve. Saia do app, volte a ele, edite novamente o contato em questão e adicione o endereço.
  • Desative a opção “Aprender com este App” nas configurações da Siri, indo até Ajustes » Apps » nome do app » Apple Intelligence e Siri e desmarcando-a.
  • Abra o app Contatos e verifique se não há um contato salvo como um contato vazio, sem nome, no fim da tela (na seção “#”). Se for o caso, exclua-o.
  • Se isso acontecer no app Mensagens, apague toda a lista de mensagens recém-apagadas abrindo o app, tocando em “Filtros” (no canto superior esquerdo) e em “Apagadas”. Depois, vá até “Apagar Tudo”.
  • Abra os Ajustes, toque em “Apps” e “Contatos”. Vá até “Apple Intelligence e Siri” e desmarque a opção “Mostrar Sugestões de Contato”.
  • Adicione o número de telefone a um contato e apague-o. Repita esse processo por ao menos duas vezes.
  • Sincronize novamente os seus contatos no iPhone e iPad. Para isso, abra os Ajustes, toque no seu nome (no topo da tela) e vá até iCloud » Ver Tudo (na seção “Salvos no iCloud”). Desmarque “Contatos” e escolha “Apagar do meu iPhone” (ou iPad). Reinicie o dispositivo e ative novamente a opção “Contatos” do iCloud.

Depois dessas dicas, o problema foi resolvido aí? 😊

via The Mac Observer, iDownloadBlog

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como marcar uma gravação como favorita no Gravador [iPhone, iPad e Mac]
Próx. Post

Como adicionar um link para uma anotação em outra nota no iPhone, iPad e Mac
Posts relacionados