★ Vídeo: um Apple Watch vale 10x mais que esse smartwatch da HAYLOU?!

Há alguns meses, fomos convidados pela HAYLOU para conhecer os fones Airfree — bem diferentes, que se parecem como brincos.

Agora, eles enviaram para a gente conhecer e testar o Solar Ultra Smart Watch. Como o nome já indica, trata-se de um relógio inteligente recheado de funções e que custa cerca de 10x menos que um Apple Watch Ultra.

Confira nosso vídeo completo dele:

Esse smartwatch está disponível em várias cores e com pulseiras diferentes, é equipado com uma tela AMOLED de 1,58″ que pode ser configurada de forma sempre ativa, tem GPS integrado, bússola, barômetro, monitoramento cardíaco e de estresse, mostradores dinâmicos, ligações e música via Bluetooth, uma bateria de ótima duração e ainda oferece resistência a água de até 5ATM.

Se você tiver se interessado por ele, o link do AliExpress está aqui e você pode usar o cupom MACLS23 para obter ainda mais desconto sobre o preço anunciado — que ficará por menos de US$70 de 16 a 26 de março. E mais: conforme mostramos no vídeo, se você adicionar a observação “Move with Haylou&MacMagazine” no seu pedido, ainda levará na faixa o fone HAYLOU X1S. Aproveite! 😀

