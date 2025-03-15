Navegue

★ Vídeo: um Apple Watch vale 10x mais que esse smartwatch da HAYLOU?!

Rafael Fischmann
15/03/2025 • 12:00
Há alguns meses, fomos convidados pela HAYLOU para conhecer os fones Airfree — bem diferentes, que se parecem como brincos.

Agora, eles enviaram para a gente conhecer e testar o Solar Ultra Smart Watch. Como o nome já indica, trata-se de um relógio inteligente recheado de funções e que custa cerca de 10x menos que um Apple Watch Ultra.

Confira nosso vídeo completo dele:

YouTube video
Esse smartwatch está disponível em várias cores e com pulseiras diferentes, é equipado com uma tela AMOLED de 1,58″ que pode ser configurada de forma sempre ativa, tem GPS integrado, bússola, barômetro, monitoramento cardíaco e de estresse, mostradores dinâmicos, ligações e música via Bluetooth, uma bateria de ótima duração e ainda oferece resistência a água de até 5ATM.

Se você tiver se interessado por ele, o link do AliExpress está aqui e você pode usar o cupom MACLS23 para obter ainda mais desconto sobre o preço anunciado — que ficará por menos de US$70 de 16 a 26 de março. E mais: conforme mostramos no vídeo, se você adicionar a observação “Move with Haylou&MacMagazine” no seu pedido, ainda levará na faixa o fone HAYLOU X1S. Aproveite! 😀

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo fruto de um acordo comercial com um anunciante, que não influenciou a nossa opinião. O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Rafael Fischmann
