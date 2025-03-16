Navegue

Leitura de 1 minuto

Acessibilidade: como adicionar uma descrição em imagens no iWork (Pages, Numbers e Keynote)

Pedro Henrique Nunes
16/03/2025 • 18:00

O pacote iWork (composto pelos apps Pages, Numbers e Keynote) oferece um recurso de acessibilidade bem interessante.

Mais precisamente, é possível adicionar uma descrição a qualquer imagem que esteja inserida no documento. Com isso, elas poderão ser lidas por pessoas que usam tecnologias assistivas (como o VoiceOver, por exemplo) para visualizar o arquivo.

A Apple deixa claro que essas descrições de imagem não aparecerão visualmente em nenhum lugar do documento. Veja, a seguir, como adicioná-las no iPhone, iPad e Mac! 🙂

Como adicionar uma descrição em imagens do iWork pelo iPhone/iPad

Com um dos três apps aberto, abra o documento, toque em cima da imagem e escolha o ícone de um pincel (na parte superior da tela).

Depois, vá até a aba “Imagem”, em “Descrição” e escreva o que quiser. A Apple informa que, caso você exporte o documento como PDF, as descrições de imagem ainda serão legíveis pela tecnologia assistiva.

Como adicionar uma descrição em imagens do iWork pelo Mac

Abra um arquivo em um dos apps e clique em cima da imagem desejada.

Depois, acesse o ícone “Formatar” (na parte superior direita), escolha a aba “Imagem” e descreva-a no campo “Descrição”.

Apps para iOS/iPadOS

Apps para macOS

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Posts relacionados