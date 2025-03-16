Acessibilidade: como adicionar uma descrição em imagens no iWork (Pages, Numbers e Keynote)

O pacote iWork (composto pelos apps Pages, Numbers e Keynote) oferece um recurso de acessibilidade bem interessante.
Mais precisamente, é possível adicionar uma descrição a qualquer imagem que esteja inserida no documento. Com isso, elas poderão ser lidas por pessoas que usam tecnologias assistivas (como o VoiceOver, por exemplo) para visualizar o arquivo.
A Apple deixa claro que essas descrições de imagem não aparecerão visualmente em nenhum lugar do documento. Veja, a seguir, como adicioná-las no iPhone, iPad e Mac! 🙂
Como adicionar uma descrição em imagens do iWork pelo iPhone/iPad
Com um dos três apps aberto, abra o documento, toque em cima da imagem e escolha o ícone de um pincel (na parte superior da tela).
Depois, vá até a aba “Imagem”, em “Descrição” e escreva o que quiser. A Apple informa que, caso você exporte o documento como PDF, as descrições de imagem ainda serão legíveis pela tecnologia assistiva.
Como adicionar uma descrição em imagens do iWork pelo Mac
Abra um arquivo em um dos apps e clique em cima da imagem desejada.
Depois, acesse o ícone “Formatar” (na parte superior direita), escolha a aba “Imagem” e descreva-a no campo “Descrição”.