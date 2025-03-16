Navegue

Acessibilidade: como manter a tela desativada ao usar o VoiceOver [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
16/03/2025 • 13:30

O VoiceOver já está disponível há vários anos nos sistemas operacionais da Apple. No caso de iPhones e iPads, uma dica bem simples possibilita que você mantenha a tela do dispositivo desligada enquanto essa função de acessibilidade é usada.

Ativando a chamada cortina de tela, é possível aumentar a duração da bateria e preservar a sua privacidade enquanto o iPhone ou iPad estiver em uso.

Veja como ativar isso! 📱

  1. Ative o VoiceOver, indo até Ajustes » Acessibilidade » VoiceOver.
  2. Toque três vezes na tela usando três dedos para ligar/desligar a cortina de tela.
  1. Se ambos os recursos VoiceOver e Zoom estiverem ativados, basta tocar quatro vezes na tela do dispositivo usando três dedos.

Simples, não?! 🙂

