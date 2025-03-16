Como personalizar os gestos e atalhos de teclado do VoiceOver [iPhone e iPad]

Com o VoiceOver em iPhones e iPads, mesmo usuários que têm algum tipo de deficiência visual podem aproveitar todos os recursos avançados desses dispositivos.

Uma dica bem bacana envolvendo ele possibilita que você personalize os gestos e atalhos de teclado que ativam os comandos do VoiceOver nos seus aparelhos. Veja como fazer isso! 📱

Abra os Ajustes e vá até Acessibilidade » VoiceOver » Comandos. Em seguida, selecione uma das seções:

Em “Todos os Comandos” , navegue até o comando que deseja personalizar, toque em “Editar”, “Adicionar Gesto” ou “Adicionar Atalho de Teclado”.

, navegue até o comando que deseja personalizar, toque em “Editar”, “Adicionar Gesto” ou “Adicionar Atalho de Teclado”. Em “Gestos de Toque” , confira a lista dos gestos e comandos associados.

, confira a lista dos gestos e comandos associados. “Manuscrito” mostra uma lista dos gestos de manuscrito e os comandos associados.

mostra uma lista dos gestos de manuscrito e os comandos associados. Em “Entrada de Braille via Tela”, veja uma lista dos gestos de “Entrada de Braille via Tela” e os seus comandos associados.

Caso queira, a Apple permite que você limpe os gestos e atalhos de teclado personalizados, selecionando “Redefinir Comandos do VoiceOver” na parte inferior da tela.