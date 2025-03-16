Como usar o modo manuscrito no VoiceOver [iPhone e iPad]

O recurso de VoiceOver possibilita que usuários com problemas de visão possam utilizar os dispositivos da Apple.

Mais precisamente, ele permite que os conteúdos que estejam na tela sejam lidos no exato momento em que estiverem aparecendo — englobando textos, imagens, gráficos e objetos.

Utilizando o modo manuscrito, você pode escrever os caracteres na tela com o dedo para inserir o texto quando quiser. Além de servir para digitar ou ditar, ele também pode ser usado para inserir o código do iPhone ou iPad de forma silenciosa ou abrir apps a partir da Tela de Início.

Confira como utilizar isso! 🙂

Usando o modo manuscrito

Para usar o modo manuscrito, abra os Ajustes e vá até Acessibilidade » VoiceOver

» Rotor e acione-o.

Para escolher um tipo de caractere (como minúsculas, números, maiúsculas ou pontuação), passe os três dedos para cima ou para baixo. Para ouvir o caractere que selecionou, toque com três dedos.

Trace um caractere na tela com o dedo e faça o seguinte:

Para inserir um caractere alternativo (como um com acento, por exemplo) : escreva o caractere e passe dois dedos para cima ou para baixo até ouvir o caractere desejado.

: escreva o caractere e passe dois dedos para cima ou para baixo até ouvir o caractere desejado. Para inserir um espaço : passe dois dedos para a direita.

: passe dois dedos para a direita. Para ir até uma nova linha : passe três dedos para a direita.

: passe três dedos para a direita. Para apagar o caractere anterior: passe dois dedos para a esquerda.

Saindo do modo manuscrito

Quando quiser sair desse modo, mova dois dedos para um lado e para o outro três vezes rapidamente (fazendo um “z”) ou ajuste o rotor em outra posição.

Mais recursos

Para digitar um código de forma silenciosa, ajuste o rotor em “Manuscrito” na tela do código e use o seu dedo para escrever os caracteres do código; para selecionar um item na Tela de Início, ajuste o rotor em “Manuscrito” e use o dedo para começar a escrever o nome do item.

Já para navegar de forma rápida em uma lista longa, selecione o índice à direita da lista (ao lado da lista do “Contatos” ou no “Seletor de Itens do VoiceOver”, por exemplo). Ajuste o rotor em “Manuscrito” e use o dedo para escrever a letra para a qual deseja navegar.