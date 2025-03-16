Navegue

Obrigado aos nossos 126 patrões, que ajudam o MacMagazine mensalmente!

Eduardo Marques
16/03/2025 • 19:30
Fazemos questão de agradecer nominalmente, todos os meses, a todos os que nos apoiam no Patreon e no Catarse.

Os motivos pelos quais abrimos essa possibilidade de colaboração estão devidamente explicados nos nossos próprios perfis do Patreon e do Catarse mas, de forma resumida, se tornou inviável manter a saúde financeira do MacMagazine apenas com publicidade, como imaginávamos inicialmente.

Por isso a sua ajuda — apoiando financeiramente o nosso trabalho — é tão importante! Somos muito gratos aos nossos atuais 126 patrões que nos ajudam mensalmente. Recentemente, por motivo variados, muitos tiveram que cancelar/suspender esse apoio.

Aproveitando esse espaço, fica aqui o convite: se você parou de nos apoiar no passado, quem sabe seja a hora de reavaliar e voltar a fazer parte desse grupo. E se você nunca fez parte dele, esta pode ser a hora! Como sempre, qualquer apoio é essencial para nós — se hipoteticamente todos os nossos leitores fizessem isso, mesmo com o valor mínimo, poderíamos tirar toda a publicidade do site, por exemplo.

Dependendo do seu apoio, você ainda conta com diferenciais como ter prioridade para se inscrever no MM Tour, participar da gravação de um episódio do MacMagazine no Ar, navegar pelo nosso site sem visualizar propagandas, entre outras coisas.

Aliás, temos uma vaga disponível para empresas na categoria Platinum — que inclui diferenciais como, por exemplo, ter o nome da sua empresa mencionada em todos os episódios do nosso podcast e ter a marca dela no rodapé da nossa página inicial!

Esperamos que vocês continuem reconhecendo o nosso esforço/empenho diário à frente não apenas do site, mas do canal no YouTube, do podcast, do MM Fórum, etc.

Apoie-nos pelo Patreon!
Apoie-nos pelo Catarse!

Badge de Patrões Platinum Patrões Platinum

Badge - Patrão Ouro Patrões Ouro

Badge - Patrão Prata Patrões Prata

  • Alfredo Nugent Setubal
  • Alisson Paulinelli Rocha
  • Andre Luis Correia
  • Carlindo Lago
  • Carlos D Panzan
  • Cristiano Rocha de Aguiar Filho
  • Fernando Marques Vasconcelos Garcia
  • Geraldo Theodoro Tristão
  • Gustavo Luis Missura da Silva
  • Humberto Ferraresso Barbato
  • João Gurgel
  • Leandro Yoshio Shiroma
  • Marcelo Seabra Pereira
  • Márcio Magalhães Silva
  • Mauro Bitencourt
  • Robert Tanaka
  • Rodrigo Reis
  • Rogerio Monteiro Batista
  • Tadeu J C Magalhaes
  • Thiago de Albuquerque Moreira
  • Vanderlei Gadotti
  • Victor Cezar Stamato Fernandes
  • Victor Moreno
  • Wilian Kazuo Arai

Badge - Patrão Bronze Patrões Bronze

  • Adelino Ferreira
  • Adelmo
  • Alberto Yano
  • Alex Barbosa
  • Alexandre Balbao
  • Ana Cristina Tandaya
  • Anderson Chamon
  • Andre T. Albuquerque
  • Bernardo Santos
  • Bruno Dawid Sztern
  • Bruno Franco
  • Bruno Toni
  • Buratu
  • Christian Nakada
  • Dalvan Cunha
  • Daniel Barbi Lemos
  • Edson Pereira
  • Eduardo Costa
  • Eduardo de Castro Silva
  • Fabio Aguiar
  • Fabricio Alvarenga
  • Guilherme Hagel
  • Guilherme Henrique Ribeiro Costa
  • Guilherme Pinzegher
  • Gustavo da Silva Lima
  • Gustavo Lopes da Silva
  • Henrique Fascini
  • Igor Takemassa Shigueoka
  • Ivo Santanelli
  • Jorge Barburi
  • Jorge Reis Fleming
  • José Gonçalves de Oliveira Júnior
  • José Maurício Vasconcelos Júnior
  • Juliano Valadares
  • Leandro Messore
  • Leonardo Correia da Cunha
  • Lucas Andrade
  • Luiz Fernando Fajardo de Andrade Lima
  • Luiz Otavio
  • Maicon F. Santos
  • Marcelo Dumke
  • Marcelo Rios Kwecko
  • Marcelo Rodrigues
  • Marcelo Rossi
  • Max Malta
  • Miguel Dornaes
  • Olavo Meyer
  • Pat Junqueira
  • Pedro Alves Bezerra Jr.
  • Priscilla Mansur
  • Rafael
  • Rafael Lustosa Matos
  • Rafael Marins Pinheiro
  • Rafael Nogueira
  • Rafael Zacharias
  • Raphael Andreotti
  • Renato Mota
  • Renato Navarro
  • Ricardo Lemos
  • Richard Seberino Marques
  • Roberto Matsubara Monteiro
  • Rodrigo Andrade Santiago
  • Tarito Chan
  • Thiago de Almeida Milhomem
  • Thiago Moreira Heusi
  • Victor Dias
  • Victor Milani
  • Victor Oliveira
  • Vinicius Patrinhani
  • Vitor Cayres Jr
  • Vitor Fagundes

Muito obrigado, galera! 😀

Eduardo Marques
Graduado em Comunicação Social pela ESPM-RJ, teve seu primeiro contato com um produto Apple (um iMac G5) em 2005, quando trabalhava em uma produtora de eventos. Depois foi morar fora para estudar e voltou com um iMac G5 (iSight) na bagagem. Sempre que passa em frente a uma Apple Store, é abduzido. Carioca e flamenguista, trabalha em um MacBook Pro de 16" (2021) e usa um iPhone 15 Pro Max, um Apple Watch Ultra 2 e uma Apple TV 4K (1ª geração), além dos AirPods Pro 2.
