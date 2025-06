Apple abandona ação contra empresa de reciclagem que teria desviado 100 mil iPhones

Há cerca de cinco anos, a Apple processou a GEEP Canada, uma empresa com a qual possuía parceria na reciclagem de lixo eletrônico, sob a alegação que ela teria se apropriado indevidamente de quase 100 mil iPhones — além de iPads e Apple Watches — os quais seriam reciclados.

Agora, uma reportagem da Bloomberg revela que esse processo foi encerrado sem ao menos ter sido julgado, deixando dúvidas sobre o que pode ter acontecido — ainda mais considerando que o esquema teria custado CA$31 milhões (mais de R$123 milhões) em lucros à Maçã.

Fato é que, pela lei canadense, o processo seria automaticamente rejeitado após cinco anos de inatividade — de modo que a Apple entrou com um pedido para encerrar o caso exatamente um dia antes do quinto aniversário do imbróglio.

A Apple alegou que funcionários da GEEP desviaram os aparelhos em um “esquema cuidadosamente orquestrado”, os quais eram revendidos “para consumidores desavisados”. A empresa começou a reciclar dispositivos para a Maçã em 2014, mas foi só durante uma auditoria em 2017 que as irregularidades foram percebidas.

Embora reconhecesse que os dispositivos da Apple realmente foram apropriados indevidamente, a GEEP negou que fosse “responsável” ou que tivesse violado os termos contratuais. Em vez disso, a empresa atribuiu a culpa a “funcionários desonestos”, que teriam sido dispensados.

Nenhuma das duas empresas comentou o encerramento do caso, ao menos até o momento.

