Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Apple cogitou remover porta USB-C do “iPhone 17 Air” e uma tela de 6,9″

A empresa acredita que o futuro dispositivo estreará tecnologias que poderão ser usadas em produtos subsequentes
Douglas Nascimento
17/03/2025 • 09:30
Render do "iPhone 17 Air"

Na mais recente edição de sua newsletter “Power On” (da Bloomberg), o jornalista Mark Gurman afirmou que a Apple chegou a cogitar lançar o provável modelo ultrafino do “iPhone 17” (denominado “Air” ou “Slim”) completamente sem portas.

Publicidade

A ideia seria mais uma estratégia da empresa para diminuir a espessura do aparelho (que deverá ser 2 milímetros mais “magro”) e resultaria na remoção da porta USB-C para carregamento e transferência de dados dos modelos atuais.

Posts relacionados

Essa remoção, aliada à perda do slot físico para cartões SIM (que pela primeira vez deverá acontecer globalmente com esse modelo), tornaria o “iPhone 17 Air” o primeiro modelo a operar exclusivamente sem fio — tal qual os Apple Watches.

No entanto, preocupações envolvendo regulações da União Europeia (que forçou a empresa a trocar a porta Lightning pela USB-C há alguns anos) teriam sido o principal fator responsável pelo adiamento dessa ideia nos laboratórios da Maçã.

Publicidade

Outra coisa que a Apple tinha cogitado era lançar o iPhone ultrafino com uma tela de 6,9 polegadas, tal qual a do modelo Pro Max. No entanto, a ideia foi abortada por temores de que um dispositivo grande e fino seria suscetível a entortar.

Mais detalhes sobre o aparelho

Gurman ressaltou algumas especificações que deverão estar presentes no novo iPhone, como o chip C1 para navegação 5G, uma tela de cerca de 6,6″ com a Ilha Dinâmica (Dynamic Island), tecnologia ProMotion (até 120Hz) e o botão Controle da Câmera (Camera Control).

Com um preço inicial de aproximadamente US$900, o aparelho deverá estrear tecnologias que poderão servir como base para o “iPhone dobrável” — principalmente em termos de bateria, tela, modem e chip —, que deverá ser lançado no ano que vem.

Publicidade

Isso porque a Apple promoveu verdadeiros esforços de engenharia para redesenhar componentes da tela, do chip e até mesmo do software para tornar o dispositivo mais eficiente e não comprometer a duração da bateria (que será, também, mais fina).

Seu lançamento, cabe destacar, será apenas uma das novidades que a Apple prepara para a linha de iPhones deste ano, a qual deverá ostentar mudanças de design importantes na linha Pro — ou até mesmo mudanças de nomenclatura.

Já em 2026, segundo Gurman, deveremos ver alterações ainda maiores, incluindo a mudança de alguns componentes da Dynamic Island (provavelmente os do Face ID) para debaixo da tela — o que diminuiria o espaço ocupado pelo recorte atual.

iPhones 16 Pro e 16 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto
Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB
iPhones 16 e 16 Plus (miniatura)
Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10
Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x
Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto
Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB
iPhone 16e (miniatura)
Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10
Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x
Cor: branco ou preto
Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Pages: o que fazer se não conseguir remover elementos em documentos [Mac]
Próx. Post

Dummies dos “iPhones 17” destacam diferenças entre os quatro modelos [atualizado]
Posts relacionados