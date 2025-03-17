Apple cogitou remover porta USB-C do “iPhone 17 Air” e uma tela de 6,9″

Na mais recente edição de sua newsletter “Power On” (da Bloomberg), o jornalista Mark Gurman afirmou que a Apple chegou a cogitar lançar o provável modelo ultrafino do “iPhone 17” (denominado “Air” ou “Slim”) completamente sem portas.

A ideia seria mais uma estratégia da empresa para diminuir a espessura do aparelho (que deverá ser 2 milímetros mais “magro”) e resultaria na remoção da porta USB-C para carregamento e transferência de dados dos modelos atuais.

Essa remoção, aliada à perda do slot físico para cartões SIM (que pela primeira vez deverá acontecer globalmente com esse modelo), tornaria o “iPhone 17 Air” o primeiro modelo a operar exclusivamente sem fio — tal qual os Apple Watches.

No entanto, preocupações envolvendo regulações da União Europeia (que forçou a empresa a trocar a porta Lightning pela USB-C há alguns anos) teriam sido o principal fator responsável pelo adiamento dessa ideia nos laboratórios da Maçã.

Outra coisa que a Apple tinha cogitado era lançar o iPhone ultrafino com uma tela de 6,9 polegadas, tal qual a do modelo Pro Max. No entanto, a ideia foi abortada por temores de que um dispositivo grande e fino seria suscetível a entortar.

Mais detalhes sobre o aparelho

Gurman ressaltou algumas especificações que deverão estar presentes no novo iPhone, como o chip C1 para navegação 5G, uma tela de cerca de 6,6″ com a Ilha Dinâmica (Dynamic Island), tecnologia ProMotion (até 120Hz) e o botão Controle da Câmera (Camera Control).

Com um preço inicial de aproximadamente US$900, o aparelho deverá estrear tecnologias que poderão servir como base para o “iPhone dobrável” — principalmente em termos de bateria, tela, modem e chip —, que deverá ser lançado no ano que vem.

Isso porque a Apple promoveu verdadeiros esforços de engenharia para redesenhar componentes da tela, do chip e até mesmo do software para tornar o dispositivo mais eficiente e não comprometer a duração da bateria (que será, também, mais fina).

Seu lançamento, cabe destacar, será apenas uma das novidades que a Apple prepara para a linha de iPhones deste ano, a qual deverá ostentar mudanças de design importantes na linha Pro — ou até mesmo mudanças de nomenclatura.

Já em 2026, segundo Gurman, deveremos ver alterações ainda maiores, incluindo a mudança de alguns componentes da Dynamic Island (provavelmente os do Face ID) para debaixo da tela — o que diminuiria o espaço ocupado pelo recorte atual.

