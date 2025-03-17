Navegue

Apple estaria preparando não um, mas dois novos monitores externos

Douglas Nascimento
17/03/2025 • 11:33
Wachiwit / Shutterstock.com
Apple Studio Display

Após relatar recentemente que a Apple está trabalhando em uma atualização para o Studio Display (codinome J427), o jornalista Mark Gurman afirmou na mais recente edição de sua newsletter “Power On” (na Bloomberg) que a Maçã pode estar preparando não um, mas dois novos monitores.

Trata-se de uma situação um tanto quanto inusitada, uma vez que, como comentou o próprio Gurman, é improvável que esse segundo modelo (codinome J527) seja um sucessor do primeiro modelo — uma vez que ele deverá ser lançado oficialmente apenas no final deste ano ou no início de 2026.

Dessa forma, restariam duas possibilidades. Uma delas seria de que a Apple estaria testando duas versões desse mesmo modelo e depois escolherá apenas uma para ser lançada; a outra seria o desenvolvimento de um segundo modelo com um tamanho de tela ou especificações diferentes.

Portanto, pode ser que a Maçã esteja trabalhando para “unificar” seus monitores em torno da marca “Studio Display”, lançando uma variante mais poderosa como substituta para o Pro Display XDR, apresentado em 2019 — ou até mesmo lançá-lo como uma segunda geração ou inaugurar uma nova linha.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
