Someday, by Spike Jonze | AirPods 4 with Active Noise Cancellation (Trailer)
View on YouTube

Apple lança curta sobre os AirPods 4 estrelado por Pedro Pascal e dirigido por Spike Jonze [atualizado 2x]

Bruno Cardoso
17/03/2025 • 11:42
Leitura de 1 minuto

A Apple divulgou ontem o trailer de “Someday”, seu mais novo curta feito para promover as capacidades dos AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído.

Com estreia marcada para amanhã (18/3), a produção será estrelada por ninguém menos que Pedro Pascal, que brilhou nos últimos anos com as séries “The Mandalorian” (do Disney+) e “The Last of Us” (do Max).

[A Apple tirou o trailer do ar.]

Cheio de coreografias bastante divertidas, o trailer promete um curta bastante divertido com muita música e cores. “Someday”, vale notar, será dirigido por Spike Jonze, conhecido, entre outros projetos, pelo seu trabalho no filme “Ela” (“Her”). Ele também já dirigiu um premiado comercial do HomePod para a Apple.

Lançados em setembro passado, os AirPods 4 são os fones de ouvido sem fio mais acessíveis da Apple e contam com duas versões: uma com e outra sem Cancelamento Ativo de Ruído (ou ANC, na sigla em inglês).

Fiquemos de olho… 👀

Atualização 18/03/2025 às 08:55

Como prometido, já está no ar a versão completa do curta, a qual tem mais de cinco minutos de duração e, acreditem, é bastante divertida.

YouTube video

O curta é embalado pelas músicas “Conticinio“, de Guitarricadelafuente, e — vejam só — “Perfect”, de Sam i em parceria com os artistas brasileiros Tropkillaz, Bia e MC Pikachu.

Atualização II26/03/2025 às 11:40

A Apple liberou agora o vídeo de making of do curta, o qual conta com cerca de seis minutos de duração e traz depoimentos de várias pessoas envolvidas na sua produção:

YouTube video
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
